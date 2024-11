Droggal fizetett a bátorterenyei család a munkásoknak

Egy Bátorterenyén élő család fizikai munkavégzésre toborzott férfiakat. A beszervezett férfiakat a szervező 18 éves fia mindennap szállította a munkavégzés helyére, Budapestre.

Ám a fizetésüket nem pénzben, hanem drogokkal fizették ki, miközben utaztak.

A drogok használata miatt a fizikai segédmunkát végző férfiakkal alá-fölérendeltségi viszonyt alakítottak ki, és ezt a viszonyt erőszakkal és fenyegetéssel tartották fenn.

A családfő, egy 45 éves férfi utasításai szerint hajtotta végre a 44 éves feleség és a 18 éves fiuk a bűncselekményt.

A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai november 20-án összehangolt akcióban két helyszínen elfogták a családot, akiket emberkereskedelem és kényszermunka miatt hallgattak ki, mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A nyomozók a család lakóhelyén a vagyonvisszaszerzés keretében különböző értéktárgyakat, többek között ékszereket, műszaki eszközöket, bútorokat, járműveket foglaltak le.

A kutatások során a rendőrség több olyan tárgyat találtak, amelyek lopásból származtak, valamint kábítószergyanús anyagot és más személyek számára kiállított okmányokat és közokiratokat is, amelyek eredetét a hatóság vizsgálja.

A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, azonban a három gyanúsított és védőik a döntéssel szemben fellebbezést jelentettek be.

Fotó: Police.hu

Néhány napja írtunk arról a rendőrségi akcióról, amiben egy román banda több tagját is elfogták, akik egy budapesti üzemben éhbérért dolgoztattak kiszolgáltatott helyzetbe lévő embereket. A banda azt ígérte a munkásoknak, hogy több százezer forintot fognak keresni, azonban ez nem így lett, ráadásul még a szállásuk állapota is embertelen volt.

Egy férfi prostitúcióra kényszerített egy nőt, akivel korábban az interneten ismerkedett meg. A nővel elhitette, hogy szereti és rávette, hogy költözzön hozzá. Ezután rendszeresen megverte és napokon keresztül fogva tartotta, és volt amikor fojtogatta is.

Egy szolnoki család szintén prostitúcióra kényszerített egy kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőt Németországban, majd az összes megkeresett pénzt elvették tőle, emellett arra is kényszerítették, hogy segítsen nekik drogot árulni.

Korábban már írtunk három testvérről, akik 2015 óta erőszakkal és fenyegetésekkel több nőt is prostitúcióra kényszerítettek, mindhármukat kihallgatták és letartóztatták.