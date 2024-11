Energiadiéta

A fűtési energia megtakarítása – otthon, egyszerűen

Az óraátállítás az egy óra eltolódáson túl mindig olyan, mint egy hőmérsékleti mérföldkő: október végétől lassan mindenütt elindult a fűtés. Hol folyamatosan, hol szakaszosan, a fűtési megoldástól, az otthonunk szigetelésétől és az életmódunktól függően. Nézzük végig azokat praktikákat, amivel mérsékelhetjük a gázfogyasztásunkat anélkül, hogy fáznánk.

Hogy lesz a mínusz egyből plusz hat? Számoljunk: ha csak 1 C fokkal lejjebb állítjuk a hőfokszabályzót, akár 6% fűtési energiát is megspórolhatunk. Nem rossz arány, érdemes számolni az akár 2 fokos hőfokcsökkentéssel is… de ha az már kevésbé komfortos, akkor legalább arra figyeljünk, hogy üres lakást ne fűtsünk. Ha elmegyünk otthonról, rövidebb távollét esetén 3 fokkal, többnapos távollét esetén 6 fokkal állítsuk lejjebb a hőfokszabályozót.

Mi a funkcionális hőelosztás? Elsőre kissé tudományosan hangozhat, de pofonegyszerű: minden helyiségben olyan hőmérsékletet állítsunk be, amilyen az adott szobában folytatott tevékenységhez megfelelő komfortérzetet biztosít. A pőrén látogatott fürdőszobában, a lazításra szolgáló nappaliban vagy a gyerekszobában a 20-22 C fok a komfortos. Alváshoz azonban nem csak elég, egészségesebb is a 18 C fokos hőmérséklet. Nem használt helyiségekben pedig végképp elegendő olyan alacsonyra állítani a hőfokot, ami még nem hűti a fűtött helyiséggel esetleg közös falat. Ha pedig épp nem tartózkodik otthon senki, minden helyiségben célszerű a termosztátot 3-5°C-kal alacsonyabbra állítani.

Régebbi konvektorokhoz egyszerűen csatlakoztatható vezérlőeszközzel és termosztáttal akár távolról is szabályozhatjuk otthonunk fűtését.

Fotó: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Hogy lehet a hideg a relatív meleg?

A hőérzet azt jelenti, hogy ugyanazt a külső hőmérsékletet hol hidegnek, hol kellemesnek érzékeljük az egyéb környezeti hatásoktól függően. Az otthonunkban viszonylag egyszerűen képesek vagyunk ezt az érzetet befolyásolni. Arról persze messze nincs szó, hogy egy lehűlt lakásban pillanatok alatt karibi klímát teremthetünk, de minden adott lehet ahhoz, hogy a valós hőmérsékletet akár két fokkal melegebbnek érezzük.

Az első kulcs a párásítás.

A lakás ideális páratartalma 45-55% körül van (30%-nál alacsonyabb vagy 65%-nál magasabb páratartalom már egészségtelen lehet a mi éghajlatunkon). A fűtés eleve szárítja a lakás levegőjét, így az ideális állapot fenntartásához szinte muszáj párásítani.