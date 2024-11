Esővel, élénk széllel jön a lehűlés

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Erősen felhős és párás időre számíthatunk. Az ország nagy részén egyre többfelé várható eső, míg az északnyugati területeken csak néhol fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet napközben 10°C körül alakul.



Szerda

Az ég többnyire erősen felhős vagy borult lesz, de a délutáni óráktól kezdve északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Sok helyen esőre, záporra lehet számítani, a hegyvidékeken pedig délutántól havas eső, hózápor is előfordulhat. Ezzel párhuzamosan a csapadék megszűnik. A déli szél megerősödik, majd délutánra északnyugati, nyugati irányból viharossá fokozódik. Jelentős lehűlés várható: délelőtt még 10 fokot mérhetünk, de délutánra a hőmérséklet már csak 5 fok körül alakul.



Csütörtök

Az ország nagy részén változóan felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napsütéses időszakokkal. Az esti órákban nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon estétől már vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Reggel gyenge fagyra lehet számítani, délután pedig körülbelül 5 fokos maximumhőmérséklet valószínű.



Péntek

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sok helyen várható csapadék: az ország északi és északkeleti részén havazás, máshol inkább havas eső vagy eső valószínű. A szél északnyugatira fordul, és több helyen megerősödik. A hőmérséklet csak kevéssel emelkedik 0 fok fölé. Sokfelé csúszós utakra kell számítani, a hegyvidékeken pedig akár 5-10 centiméter friss hó is hullhat.



Szombat

A felhőzet felszakadozik és csökken, több órás napsütésre lehet számítani. Napközben csapadék nem valószínű. A DNy-i szél megerősödik. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul, míg nappal 1 és 6 fok közötti maximumokra lehet számítani.