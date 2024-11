Ez történt eddig Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseményén

Orbán Viktor kijelentette: Európa jóléte a nyitott és integrált világgazdaságnak, a konnektivitásnak köszönhető. A Covid-járvány és a geopolitikai feszültségek ugyanakkor azt is bebizonyították, "hogy a nyitott gazdaság kockázatot is jelent, és kiszolgáltatottá tehet bennünket" - állapította meg. "Meg fogjuk vitatni, hogyan tudjuk megőrizni a konnektivitás előnyeit úgy, hogy közben erősítjük stratégiai autonómiánkat, csökkentjük a függőségeinket és megvédjük nemzetbiztonsági érdekeinket" - fogalmazott. Hozzátette: ezt a kérdést fogja körbejárni a második munkacsoport, amelynek tematikáját Németország kancellárja és Norvégia miniszterelnöke készítette elő. A német kancellár távollétében a norvég miniszterelnök a lett miniszterelnökkel elnökli a munkacsoportot - jelezte. "A mi politikai közösségünk a nagy stratégiai kérdésekről történő eszmecsere helyszíne" - hangoztatta. Olyan vezetők ülnek az asztal körül, akiket a földrajzi közelség mellett a közös érdekek és az Európáért érzett közös felelősség is egybefon - mondta Orbán Viktor.