Fiktív bérleti szerződésekkel is kivehettek pénzt a Tisza Párt kasszájából

A meghirdetett transzparencia helyett átláthatatlan pénzügyek jellemzik a Tisza Párt működését, amit bizonyít a kedden nyilvánosságra került újabb hangfelvétel is. Ezen Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke beszél arról, hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is: a pártelnök testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert – írta a Magyar Nemzet.

A nyilvánosságra került hangfelvételen Radnai szóba hoz egy másik korábbi bizalmi embert, Farkas Dezsőt is, akinek szerinte azért kellett távoznia, mert ő volt, aki „nem tudott nemet mondani” Magyar Péternek, és „kiszórt” 103 milliót a Hősök terei „ízére”.

Arról a rendezvényről beszél, ami után Magyar azt mondta, hogy büdösek az ember, a szájuk is, s hogy nyugdíjas-kommandója van, amit Vogelre uszít majd, ha a nő nem úgy viselkedik, ahogy Magyar szeretné.

De Farkas Dezső nevét említi Hanzel Henrik és Vogel Evelin is, azon a beszélgetésen, amelyet mindketten rögzítettek.

Hanzel itt felajánlja, hogy havi félmilliót tudna adni Evelin hallgatásáért, amelyet egy fiktív – pl. terembérleti – szerződésen keresztül tudnának kivenni a pártkasszából „a Dezső segítségével.”

A június 16-án, vasárnap rögzített beszélgetés során Hanzel azt mondja: „Én ezt most tudom, nem, én ezt most tudom, ez garantálom. Ezt úgy garantálom, hogy holnap bemegyek és én kedden hozom neked a június havit”. Így könnyen lehet, hogy történt is ilyen kifizetés. A Tisza Párt második negyedéves beszámolójában mindenesetre szerepel, hogy bérleti díjakra több mint 10 millió forintot költöttek. Az viszont nincs részletezve, hogy kitől mit béreltek, és mennyiért.

Érdemes felidézni, hogy az első hangfelvételek megjelenése után, november 11-én Magyar Péter közzétett egy bejegyzést, amelyben együtt mosolyog Farkas Dezsővel, „aki a kampány és az országjárás során a párt operatív vezetője volt”, sosem árulta el a pártot, és „azóta már visszatért az eredeti munkahelyére”.