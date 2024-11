Fogpiszkálót talált a kenyérben egy pilisi nő - videó

A Tények beszámolója szerint a nő azt állítja, hogy a frissen vásárolt kenyérben egy fogpiszkálót talált. Éppen paprikás krumpli mellé adta volna a kenyeret gyermekének, amikor észrevette az idegen tárgyat, és gyorsan el tudta távolítani, így elkerülték a bajt - számolt be róla a Metropol.

Az eset után az édesanya visszament a pékségbe, ahol bocsánatkérést és egy új kenyeret ajánlottak fel neki.

A pékség tulajdonosa szerint azonban fogpiszkáló nem kerülhetett a termékükbe.

Úgy véli, hogy az édesanya maga helyezhette el a tárgyat a kenyérben, hogy a pékséget rossz hírbe hozza, mert korábban kirúgták a sógornőjét.

Az édesanya ezt tagadja, és azt állítja, hogy nem tud a rokona munkahelyi ügyeiről – az igazság egyelőre nem tisztázódott.

A kenyeres incidensről készült videót itt tekintheti meg:

