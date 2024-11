Forró leves miatt égett meg súlyosan egy szabolcsi kislány - videó

A gyerekek az ebédlőben várták az ennivalót dél körül a kéki óvodában, amikor az egyikük, egy kislány hirtelen felállt az asztaltól.

A mozdulattól a mellette lévő óvónő ráborította a forró levest.

Nem sokkal később rendőrök és mentők lepték el az utcát, a helyiek pedig szinte sokkot kaptak ennek a látványától.

Kemecsei és nyíregyházi mentőegységet is riasztottunk. A kislány a bokáján, lábszárán szenvedett másodfokú égési sérülést, helyszíni ellátás után gyermeksebészeti osztályra szállítottuk"

- mondta a TV2 Tényeknek Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A gyereket a miskolci égési centrumba vitték. A kislány lábának 18%-a összeégett, jövő héten dől el, meg kell-e műteni. Nem csak a sajátját, a többi gyerek szüleit is megdöbbentette az eset. Teljesen felháborodtak, ami a közösségi oldalak hozzászólásaiból is kiderül. Az egyikük például azt kérdezte, hogy engedhették ezt meg, és szerinte több szempontból is hibázott az intézmény.

Mások egyenesen az óvónő kirúgását követelik.

Egy másik szabolcsi településen, Kékcsén két kisgyereket is forró leves égetett meg, de az országban máshol is történt már hasonló. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszakeszin bele is esett a forró levesbe egy kicsi. Egy Hajdú-Bihar vármegyei kistelepülésen 2019-ben pedig egy gáztűzhelyen hagyott, forró olajjal teli palacsintasütőt rántott magára egy kisgyerek, ami után az édesanyja ellen életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.