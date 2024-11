Tízszeresére nőtt a gombamérgezések száma

A szép gombák látványa megtévesztő lehet, mivel sok köztük mérgező. Az egyik legismertebb mérgező gomba még mindig a gyilkos galóca, de még számos másik fajta is mérgezést okozhat.

Békés megyében a gombamérgezések száma a tízszeresére emelkedett,

emiatt a szakértők arra kérik a lakosságot, hogy vizsgáltassák be a leszedett gombát, illetve figyeljenek oda arra hogy helyesen készítsék el - írja a Beol.

Vizsgáltassuk be

A NÉBIH figyelmezteti a gombagyűjtőket, hogy a gyűjtött gombát minden esetben mutassák meg egy gomba szakértőnek mielőtt elfogyasztják.



Megjelentek az ősszel gyűjthető fajok is mint a a lila pereszke, a szürke tölcsérgomba, a fenyő- és gyűrűstinóruk, az ehető galambgombák és tejelőgombák, a közkedvelt rizike fajok, valamint a trombitagombák.



A legtöbb mérgezésért felelős gomba jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba, és a különböző galócák mint a gyilkos galóca, a légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca.

Tároljuk és készítsük el helyesen

A helytelenül tárolt és elkészített gombás ételek is okozhatnak megbetegedéseket.

Fontos, hogy laikusként ne ajándékozzunk másoknak gombát, de még a tapasztaltabb gombászoknak is azt javasolja a NÉBIH, hogy vizsgáltassák be a talált gombákat, ugyanis a gomba-szakellenőri vizsgálat életeket menthet.

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto

Nemrég írtunk arról, hogy több gyerek is kórházba került gombamérgezés miatt, mindannyian mérgező gombát fogyasztottak. Ausztráliában hárman is meghaltak, miután mérgező gombát ettek.

Tudósok úgy vélik, hogy megtalálták a világ legmérgezőbb gombájának számító gyilkos galóca toxinjának ellenszerét, de még további klinikai kísérletek szükségesek még reményteljes ellenszer bevezetéséhez.

A gyilkos galóca számos másik gombafajra hasonlít, így nagyon könnyű összetéveszteni, és már számos haláleset köthető az elfogyasztásához.