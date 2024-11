Gulyás Gergely újabb béremelési lépéseket jelentett be

Folytatódik a béremelési politika, idén 10 százalék körüli reálbér-emelkedés várható - jelentette be Gulyás Gergely, majd hozzátette azt is, hogy két év alatt 40 százalékos béremelkedést tervez megvalósítani a kormány. Kiemelte: a kormányzat is hozzájárult ahhoz, hogy a megállapodás megszülessen, ami a közterhek emelkedését nem tartalmazza. Gulyás Gergely jelezte továbbá, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítása része a költségvetésnek. A Tisza Párt által is támogatott bevándorláspárti paktumról a kormány álláspontja az, hogy a menekültügyi paktum működésképtelen, az áthelyezés elfogadhatatlan, de végre sem lehet hajtani, a magyar társadalom a migráció elutasításának ügyében nemzeti egységet alkot, a magyar ellenzék azonban a bevándorlás oldalára áll - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Az Országgyűlésben elkezdődött a költségvetés vitája, ami az új gazdaságpolitika költségvetése, ennek része, hogy folytatódik az a béremelési ciklus, mely komoly, 10 százalék körüli reálbér-emelkedést tartalmaz – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a minimálbér emeléséről a héten írták alá a felek a megállapodást. A miniszter a lakhatás támogatása kapcsán elmondta, a jövő évi költségvetés fontos eszközöket ad a munkaadók és munkavállalók kezébe. Gulyás: Folytatódik a béremelési ciklus

Fotó: Polyák Attila - Origo Gulyás: Több pénz a dolgozóknak, több adókedvezmény a családoknak Egy év alatt megduplázzuk a gyermekek után járó adókedvezményt – folytatta Gulyás Gergely. Mint fogalmazott, hatszázalékos nyugdíjelemelés volt, és jövőre az értéknövekedés is biztosítható. A bérmegállapodásról elmondta, két év alatt 40 százalékos béremelkedés várható. Kiemelte: a kormányzat is hozzájárult ahhoz, hogy a megállapodás megszülessen, ami a közterhek emelkedését nem tartalmazza. Jelezte, a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítása része a költségvetésnek. Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy a vidéki otthonfelújítási program a kistelepülésen élőknek lesz elérhető, 50 százalékos állami támogatással 6 millió forintig lehet igényelni. A munkáltatói támogatás a lakhatásra havi 150 ezer forint lehet. Az 5 százalékos lakásfelújítási hitel a bankok által garantált lehetőség, a kormány arra biztatja a bankokat, hogy a feltételek módosításával szélesebb körben lehessen igénybe venni azt. Azt is bejelentette, hogy újabb hat hónappal meghosszabbítják a kamatstopot, ez azonban a családok kamatterheit nem növelheti. A Demján Sándor terv kapcsán elhangzott, a tőkehitel és kamattámogatások terén a programok részleteiről a Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztet Nagy Márton miniszter. Jövőre ez a program 1400 milliárd forintot juttat a gazdaságba. Ukrajna, Brüsszel – a magyar érdek a legfontosabb Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a szerdai ülésén tárgyalt az Ukrajnában zajló háborús helyzetről is, és azt a megállapodást tették, hogy a háborús veszély nagyobb, mint valaha. A védelmi tanács és a kormány is külön megtárgyalta a kialakult helyzetet, és a keleti országrész feletti légvédelem növelése mellett döntöttek.

A miniszter emlékeztetett, szerdán az Európai Parlament döntött arról, hogy az Európai Bizottság megkezdheti újabb 5 éves időszakát. Mint mondta, az, hogy Európát a kudarcok ellenére nem a változás jellemzi, az szomorú. Ugyanakkor pozitívan értékelte, hogy Várhelyi Olivér tisztséget kapott. Kitért arra, hogy az Európai Néppárt a baloldali politikájával becsapta választóit. Az új európai megállapodás része a migrációs paktum és Ukrajna támogatása is, mellyel a magyar kormány nem ért egyet, de elítéljük az uniós pénzek visszatartást is, és az új, összeurópai adók kivetését is - mondta a miniszter, jelezve, nem szabad több jogot adni Brüsszelnek, inkább el kellene vonni jogköröket. Hozzátette, a megállapodás nem szolgálja Európa és Magyarország érdekét, ezzel szemben a kormány számára a magyar érdek érvényesítése fontos. – Mindezek ellenére a jövő év elhozhatja a békét, reális esély van erre, ehhez viszont az kell, hogy nem legyen háborús fenyegetettség a környező országokban, és álljon helyre a béke iránti vágy. Ez vezethet az energiaárak csökkenéséhez, a gazdaság fellendüléséhez. A kedvezőtlen helyzet ellenére a magyar gazdaság kedvezően alakulhat – mondta Gulyás Gergely. A gyermekvédelmi törvényről elmondta, ez is része a brüsszeli paktumnak, ami ellentétes a magyar alkotmánnyal. Újabb állami beruházások valósultak meg Vitályos Eszter a megvalósult kormányzati infrastrukturális, valamint egészségügyi fejlesztésekről beszélt. Mint mondta, az oktatás területén is három nagyobb fejlesztés történt, ami jellemzően általános iskolákat érintett, volt olyan iskola, ahol kézilabdapálya épült, volt ahol az elektromos hálózatot újították meg. Mintegy 2,5 milliárd forint értékben települési beruházások valósultak meg az elmúlt hetekben az országban. A Tisza Párt a nemzeti egységgel szemben politizál A Tisza Párt által is támogatott bevándorláspárti paktumról a kormány álláspontja az, hogy a menekültügyi paktum működésképtelen, az áthelyezés elfogadhatatlan, de végre sem lehet hajtani. – A magyar társadalom a migráció elutasításának ügyében nemzeti egységet alkot, a magyar ellenzék azonban a bevándorlás oldalára áll – mondta.

A Magyar Péterről legutóbb nyilvánosságra került hangfelvételről az Origo kérdésére azt mondta, látható, hogy a szavak és a tettek között áthidalhatatlan a távolság. A Tisza EP-képviselői által viselt ukrán zászlós póló kapcsán úgy fogalmazott portálunknak, a baj az, hogy az Európai Néppárt a legnagyobb támogatója a háborúnak, a Tisza pedig ennek a háborús koalíciónak a része. Gulyás: Az Európai Néppárt a legnagyobb támogatója a háborúnak, a Tisza pedig ennek a háborús koalíciónak a része

Fotó: Polyák Attila - Origo Fővárosi ügyek A fővárosi parkolási díjemelési tervezetről a miniszer azt mondta, ez ugyan nem a kormány határkörébe tartozik, de az az inflációt jelentősen meghaladó mértékű díjemelést tartalmaz, többlet szolgáltatás adása nélkül. Nincs P+R parkoló a közlekedési csomópontoknál például – jelezte. A technikai része kapcsán megjegyezte, a parkoló automaták leszerelése azért is aggályos, mert aki nem használ mobiltelefont, nem tud parkolást fizetni. A fővárosi drogstratégia kapcsán az Origo kérdésére elhangzott, az ultraliberális, arra helyezi a hangsúlyt, hogyan kell a droggal és annak fogyasztásával együtt élni, míg a kormánypártok ennek szigorítását tartják szem előtt. Magyar Péter nem tisztel senkit Magyar Péter hangfelvételei kapcsán kérdésre Gulyás Gergely elmondta, az EP-képviselők jogosultságai közé nem tartozik a közintézmények rendjének megzavarása. Szerinte a magyar politikában fontos hagyomány, a választottak igyekeztek tiszteletet mutatni a választók felé, de ebben van egy változás, látva a Tisza kommunikációját. Mint mondta, nagyon olyan kevés csoport van, amit még nem sikerült nekik megsérteni, ezek közé kiemelten beletartoznak a nyugdíjasok is. Vitályos Eszter elmondta, Tordai Bence a csobánkai bányaügy törvénymódosító javaslatát nem támogatta, ugyanis amit a baloldali politikus szerinte csinál, az egy látszattevékenység. Tordai Bencének azt javasolja, hogy a saját háza táján söprögessen.

Határvédelemért bírság Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy Brüsszel nem fizet, hanem továbbra is bírságol azért, mert védjük a határokat, és fellépünk az illegális migrációval szemben. – Mi szeretnénk megoldást találni és megállapodni az Európai Bizottsággal, de tény, ha mi nem költenénk ennyit a határvédelemre, már Bécsben, Berlinben, Amszterdamban lennének a migránsok. A bizottságnak is érdeke a megállapodás, de Brüsszel még bevándorláspárti – mondta. Kutatás helyett közvélemény-formálás Az ATV kérdésére, Gulyás Gergely reagált a Medián legújabb mérésére is, mely szerint 11 százalékkal előzi a Tisza Párt a kormánypártokat. A miniszter leszögezte: továbbra is választásokat szeretnének nyerni, nem pedig közvélemény-kutatást. Szerinte ezek a mérések nem tükrözik a valós választói akaratot, inkább a közvélemény formálását szolgálják. Gulyás Gergely a forint árfolyamára kitérve elmondta: annak kezelése a jegybank alá tartozik, és ezt a kormány tiszteletben tartja,

a magyar gazdaságnak az a jó, ha a forint árfolyama nem hektikus, hanem állandó,

a kormány reméli, hogy a hektikusság megszüntethető, és a jegybank meg tudja oldani a problémát. Gulyás Gergely újságírói kérdésre kitért arra is, hogy a magyar választói rendszer alapvetően jó. Felidézte, egyszer változott a bejutási küszöb, a képviselők számának csökkentése is indokolt volt. A választói kerületek módosítása pedig biztosítja, hogy a népességváltozásokat figyelembe véve minden választó szavazata ugyan annyit érjen. Gulyás: Minden olyan döntést támogat a kormány, ami békét teremt Ukrajnában

Fotó: Polyák Attila - Origo A gyermekek védelme az első A gyermekvédelemről elmondta, az elmúlt években nagyon sok fontos lépés történt. Felidézte, ha van olyan ügy, amiben széles társadalmi egyetértés van, az a gyermekvédelem ügye. Az elmúlt évek döntéseit felidézve elmondta: a nevelőszülők díjazásai emelkedtek, 2022-ben a gyermekotthoni ellátásban dolgozó szakemberek pótlékját felemelték 10 ezerről 50 ezerre, tavaly pedig a nevelőszülőknek járó díjakat összevonták, és 25 százalékkal emelték meg. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormányzat mindent megtesz azért, hogy a gyermekvédelemhez szükséges forrásokat biztosítsa.

Pressman saját meghívottjai között keresgéljen A magyar belpolitikába folyamatosan beavatkozó David Pressman antiszemitizmust, homofóbiát emlegető bejegyzésére úgy reagált: Ha nagykövet úr antiszemitákat keres, tegye azt a saját széderestjére meghívott vendégek között, vagy az amerikai egyetemeken, ahol az antiszemitizmus egyre erősebb, esetleg Amszterdamban, ahol antiszemita zavargások kísérték a holland és az izraeli csapatok focimeccsét. Manfred Weber szavaira – "Magyar Péter Orbán Viktorral, illetve Donald Tusk Jarosław Kaczyńskival szemben áll ki az európai értékek és a jogállamiság védelmében" – reagálva azt mondta: az Európai Néppárt az előző két választáshoz képest minimálisan jobb eredményt ért el, a legnagyobb frakció az EP-ben, és Brüsszel meghatározó ereje. Hogy a Tisza és Weber jóban van, nem titok, ennek fényében kell vizsgálni az eseményeket – jegyezte meg. Újságírói kérdésre a miniszter kitért a brüsszeli szuverenitásvédelmi harcra is. A magyar államra kiszabott pénzbüntetésről elmondta, az technikai kérdés, hogy fizettek-e vagy sem, mert az uniós le tudja vonni a támogatásokból is azt az összeget. A miniszter azt nem tudta, hogy a bizottság inkasszált-e már vagy sem, de ez előbb-utóbb megtörténik. – Addig van egy plusz ára, hogy megvédjük az országot és az uniót a migrációtól – tette hozzá. Minden béketeremtést támogat a kormány A Trump-féle ukrán-orosz béketervben szereplő demarkációs vonal és békefenntartók eseteleges küldése kapcsán azt mondta, minden olyan döntést támogat a kormány, ami békét teremt Ukrajnában, amihez a magyar kormány hozzá tud járulni, megteszi, de itt még nem tartunk. A romániai választás első fordulójának tükrében azt mondta, meg kell várni a választás eredményét, mivel 10 éve, amikor utoljára új elnöke lett Romániának, gyorsan csalódni kellett a kisebbségek helyzetét illetően. Magyarország nem kíván beleszólni más ország politikájába, de látszik, hogy olyan helyzet van, ami miatt minden eddiginél erősebb magyar parlamenti képviseletre van szükség Romániában - fogalmazott.

Az ELTE vezetősége által választott tanszékvezető ügyében Gulyás Gergely elmondta, különbséget kell tenni az intézmény és egyes tanárok között. – Az intézmény korrekt módon járt el, és van pár olyan oktató, akik ezeket a demokratikus, klasszikus értelemben vett liberális alapelveket nem fogadják el, akár egy náci egyetemen is taníthatnának. A magyar kormány ezt elutasítja – fogalmazott. Pénteken Orbán Viktor megnevezi az MNB új elnökét A forint esésére kitérve Gulyás Gergely elmondta, az árfolyamnak nincs hatása a költségvetésre. Mint mondta, például az uniós támogatások esetén bevételt növel az erős euró, de energiabeszerzéskor kár éri a költségvetést. Az estét kell megvárni, nincs mindennek azonnali hatása – hangsúlyozta. Kérdésre megismételte: a magyar gazdaság ilyen hektikus változásokra okot nem ad, és bízik abban hogy a jegybank jól fogja kezelni a helyzetet, majd hangsúlyozta: pénteken bejelenti Orbán Viktor az új jegybankelnököt. Arra, hogy elképzelhető-e a 2025-os békeköltségvetés visszavonása és a háborús költségvetés elővétele, Gulyás Gergely határozott nemmel válaszolt. A miniszter kizárta, hogy Orbán Viktor részt venne jövőre egy oroszországi, a második világháborút lezáró emléktalálkozón, mivel Magyarország számára a világháború másként végződött, mint azon országoknál, melyek erre a találkozóra bejelentkeztek. A bankok tranzakciós illetékének áthárítása kapcsán elmondta, a kormány várja az NGM előterjesztéseit. Figyelik azt, hogy a lakossági ügyfelekre milyen mértékű terhet ró az új ászf. Gulyás Gergely szerint lehetséges, hogy a bankok egyes terheket kisebb mértékekben céges ügyfelekre áthárították. Arra, hogy a Fidesz nem támogatja Vitézy Dávid főpolgármester-helyettesi kinevezését, Szentkirályi Alexandrát idézve azt mondta, azért támogatták Vitézyt, hogy leváltsa Karácsony, nem azért, hogy helyettese legyen. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánító kezdeményezésre azt mondta, megértő azzal, hogy minél több ünnepnap legyen, de két nappal nőtt az ünnepnapok száma az elmúlt években. Ennek kell, hogy legyen egy határa gazdasági okokból. 24-én nem kell dolgozni, de azt a napot le kell dolgozni.

