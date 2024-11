Elütötte 1 éves kislányát egy anya Jánoshalmán

Május 10-én jánoshalmi otthonának udvarán egy nő autója műszaki hibájának okát kereste, ezért felnyitott a kocsi motorháztetejét. Ezután a nő beült az autóba, hogy beindítsa. Mindeközben a nő látta, hogy az 1 éves kislánya a kocsi orránál van.

A nő, azért, hogy megvizsgálja a motor hangját beindította az autót, de figyelmetlensége miatt úgy lépett le a kuplungról, hogy a váltó sebességben volt, emiatt pedig a kocsi megugrott és a kislány fellökte az autó, majd lefulladt.

A baleset következtében a gyereknek nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek.

Az ügyészség a nőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértéssel vádolja és vele szemben próbára bocsátást indítványozott.

A nő bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

