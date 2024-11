Gyerekkortól a nyugdíjig: most kifejezetten jól jár, aki odafigyel az öngondoskodásra

A magyar családok anyagi biztonságának elősegítésében, valamint az öngondoskodás, a rendszeres nyugdíjcélú megtakarítások támogatásában nemzetközi összehasonlításban is példaértékű a magyar állami szerepvállalás, konkrét, meghatározott összegű pénzügyi segítségnyújtással is. Különböző élethelyzetekre kaphatók juttatások, támogatások már a nyugdíjas évek előtt a magyarok nagy csoportjai számára. Ugyanakkor a nyugdíjas életszakaszra való felkészülés segítése mindennek egyik, túlzás nélkül látványos területe. Az öngondoskodás pedig pénzügyileg is hálás dolog: már a nyugdíjas évek előtt komoly pénzeket kap az, aki időben cselekszik saját érdekében.

Jelentős a hazai állami támogatások szerepe a családok életében. Ezek nem pusztán konkrét, egy-egy élethelyzethez biztosított pénzügyi segítséget takarnak, hanem előmozdítják az öngondoskodást is, még ha ez nem is nyilvánvaló elsőre. Például a CSOK egyes fajtái, a babakötvényre biztosított magas kamatok, a nagyszülői GYED, a 25 év alattiak SZJA-mentessége, vagy az otthonok energetikai korszerűsítésére adott források: ezek mind konkrét pénzügyi forrásokat jelentenek – százezreket, milliókat forintban –, melyek egy része konkrét támogatás, másik része rendkívül kedvezményes hitel, vagy például adóbefizetések után járó visszatérítés. Rengeteg pénzzel, számos formában támogatja a magyar családokat az állam (illusztráció)

Fotó: Shutterstock Az egyes élethelyzetekben megjelenő támogatási lehetőségek ösztönzőleg hatnak arra, hogy sokan döntsenek a rendszeres megtakarítás, a magukról és családjukról való gondoskodás mellett, ha ahhoz pénzbeli segítséget is kapnak. Olyannyira, hogy a nyár végi értékelések szerint a magyarok a közelmúltban a megtakarítás irányába fordultak, a jövőre való anyagi felkészülés felé, és az elmúlt évek, valamint 2024 jelentős reálbér-növekedését kisebb arányban fordítják fogyasztásra, mint az várható volt. Komoly összegeket adhat az állam a magyar családoknak A KSH adatsorai szerint csak a közvetlen családtámogatási kiadásokra több mint 854 milliárd forintot költött az állam 2023-ban, ebben az összegben nincsen benne az a plusz pénz, mely adóvisszatérítés, adókedvezmények formájában, vagy kamattámogatások révén, esetleg energetikai korszerűsítésekre adott támogatásként került a lakossághoz. Bár az állam által kezdeményezett programok és azok részletező kondíciói időnként változnak, a magyar családok minden élethelyzetben találhatnak számukra elérhető ösztönzőket, segítséget ahhoz, hogy valóra váltsák például otthonteremtési, családalapítási terveiket. Például a gyereket tervező családok részére legfeljebb 11 millió forintig folyósítható szabad felhasználású, kamatmenetes kölcsön. Azok a gyermekes családok, akik kistelepülésen képzelik el életüket, akár 5 millió forint adóvisszatérítési támogatást is igényelhetnek az ingatlanok áfatartalmából. A megújult CSOK-konstrukcióval 2 meglévő vagy vállalt gyerek esetén 10 millió, 3 gyereknél már 15 millió forint támogatásra számíthatnak a családok. Később, a született gyermekek számától függően akár milliókkal is csökkenthető a fennálló jelzáloghitel tartozásának nagysága.

Majd ott a következő pénzügyi segítség: az egyik legutóbbi, közel 300 ezer fiatalt érintő intézkedés a 25 év alattiak SZJA-mentességére vonatkozóan. A pályájukat a munka világában megkezdőknek ez átlagosan 23 százalékos többletet jelentett jövedelmükben, 2022-ben akár 781 ezer forinthoz is juthattak ezen a módon. Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash Az elérhető támogatások, kedvezményes kölcsönösszegek jelentősége túlmutat azon, hogy milyen konkrét élethelyzetekhez kapcsolódnak. Hiszen nem csak az aktuális életszakasz céljait lehet könnyebben elérni azok segítségével, hanem egyrészt bővítik a pénzügyi mozgásterét a nyugdíjas éveknek, másrészt rutinná is teszik azt, hogy érdemes keresni és kihasználni az állam által adott pénzügyi segítséget. Ez utóbbinál évtizedek távlatában ugyancsak milliókról lehet beszélni. Nagyon megéri gondoskodni a nyugdíjas évekről Az öngondoskodás fogalma sokaknak a nyugdíjas évekre való előrelátást, takarékosságot jelenti, és mivel általában az élet utolsó nagy szakaszaként képzeljük el életutunkon, ez nem csoda – bár mint az imént láttuk, az öngondoskodás fogalma alá a támogatási formákkal való bölcs és tudatos élés is beletartozhat még a nyugdíjas évek előtt. A magyarok nyugdíjas évekre való öngondoskodási hajlandóságáról időnként borús jelentések jelennek meg, pedig a helyzet egyáltalán nem olyan rossz – a 18-65 év közöttiek jelentős része inkább néhány évtized múlva várható helyzetéről nyilatkozik kevésbé derűlátón. Ám a Generalinak készített, tavaly szeptemberben publikált, az NRC Netpanelen elvégzett kutatás adataiból kiderül, hogy az aktív korúak (18-65 évesek) mind a négy alkorosztályi csoportjában (18-29 éves, 30-39 éves, 40-49 éves, 50-65 éves) 30 százalék fölött van, akik szerint már pályakezdőként (átlagban 35 százalék gondolja így), illetve már a 30-as években el kell kezdeni nyugdíjra félretenni (átlagban 37 százalék). Az adatok alapján összefüggés figyelhető meg az életkor és aközött, hogy a válaszadó szerint életkorban érdemes elkezdeni félretenni a nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy a 18-65 év közöttiek között, mind a négy alkorosztályi csoportban többségben vannak azok, akik szerint pályakezdőként, vagy a 30-as években járva kell az előtakarékoskodást megkezdeni (összesen több mint 70 százalék gondolja ezt a négy alcsoportban). Ráadásul ebből a kutatásból az is kiderült, hogy azok között, akik szerint „sokkal” illetve „valamivel rosszabbul fognak élni” néhány évtized múlva a nyugdíjasok, igen sokan vannak azok (60 százalék), akik a nyugdíjmegtakarítás szempontjából jelentős, 20.000 és 50.000 forint közötti félretehető havi jövedelemmel rendelkeznek (alább visszatérünk rá, hogy havi 50 ezer forint félretett jövedelem már majdnem elegendő ahhoz, hogy a nyugdíj-előtakarékosságot választó személy a maximális, évi 130.000 forint SZJA-jóváírást kaphassa).

Van tudatosság a magyarokban a nyugdíjas évekre gondolva az öngondoskodás fontosságáról (illusztráció)

Fotó: Shutterstock Van tehát tudatosság és késztetés a magyarokban az öngondoskodásra, a nyugdíjcélú megtakarításokra. Ezt az az aktualitás is mutatja, hogy idén a korábban vártakhoz képest némileg később indult meg a kiskereskedelmi forgalom bővülése. Ennek részben a kifejezetten magas lakossági megtakarítási hajlandóság az oka. Ennek tükrében érdekes, hogy egyelőre még mindig kevesen gondolnak befektetésként a némileg félt jövőjük, a nyugdíjas éveik anyagi biztonságáért tett erőfeszítésekre, nyugdíjcélú megtakarításokra – pedig az állam a nyugdíjas évekre, mint különleges élethelyzetre való felkészüléshez is jelentős pénzügyi segítséget nyújt. A három nagy nyugdíjcélú előtakarékossági forma közül a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) lényegében egy speciális értékpapírszámlát takar. Sokaknak van megtakarításuk a második formában: önkéntes nyugdíjpénztárban gyűjtik pénzüket. Ezek mellett egyre többen ismerik és keresik a harmadik formát, a nyugdíjbiztosításokat is. Ezek lényegében speciális formájú életbiztosítások, két változatuk érhető el, de mindegyik esetében a hangsúlyos: komoly támogatások segítik az öngondoskodásnak ezt a formáját is, illetve tíz év után az elért hozamok adómentességet élveznek.

Ez is módja a megtakarításnak, de ennél sokkal eredményesebb formái vannak a nyugdíjcélú öngondoskodásnak (illusztráció)

Fotó: 123rf A nyugdíjcélú takarékosságnál, öngondoskodásnál az állami szerepvállalás pénzügyi ereje, az öngondoskodás segítésében ellátott funkciója még inkább hosszabb távon látható. A nyugdíjcélú megtakarítások után kapható adójóváírás jelentős, a nyugdíjra gyűjtés évtizedei alatt gyarapodó, tekintélyes összeget jelenthet. Ezeket az évente megtakarított összegeket – immár a nyugdíjas élethelyzetre készülve – szintén az öngondoskodásra lehet fordítani.

Jelentős pénzügyi segítség érhető el a nyugdíjcélú megtakarításokhoz is (illusztráció)

Fotó: Unsplash A háromféle nyugdíjcélú, öngondoskodást jelentő megtakarítási forma sok tekintetben hasonló egymáshoz, de vannak különbségek azok között, melyekről önállóan is lehet tájékozódni, de nagy, a piacon jelentős szereplőnek számító pénzügyi szolgáltatóknál is lehet érdeklődni a három öngondoskodási forma előnyeiről. Ahogy arról is, kinek melyik megtakarítási formát érdemes választania jelenlegi élethelyzetében – készülve egy jövőbeni élethelyzetre, a lehető legjobban kihasználva az elérhető állami pénzügyi támogatásokat hozzá. Sok ezek közül a statisztikák szerint szinte „sláger” lett a magyarok körében, sikeresen megtalálva és segítve az állami szándék szerinti célcsoportot. A magyarok öngondoskodási tudatosságának erősödése mellett azonban így is viszonylag alacsony a nyugdíjas évek jelentette élethelyzetre rendszeres pénzügyi megtakarítással készülők aránya. Pedig az állam – mint láttuk – ehhez is ad pénzügyi támogatást. Összességében milliókról van szó ezekben az esetekben, de az már egyéni felelősséget jelent, hogy ezekhez folyamatában hozzájussunk, élve a lehetőségekkel. A cikk a Generali Biztosító Zrt. támogatásával készült.

