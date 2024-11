Rettegnek a veszprémiek a kegyetlen gyilkosság óta

Továbbra sem került elő a gyilkos, aki késsel végezhetett ki egy 85 éves veszprémi nőt.

Ahogy azt megírtuk, a rendőröket november 7-én, 21 óra 26 perckor értesítették, hogy egy idős asszonyt holtan találtak a veszprémi otthonában.

A helyszínelés közben kiderült, hogy az asszonyt meggyilkolták, ezért a rendőrök emberölés gyanúja indítottak nyomozást

A Tények úgy tudja, a korábban zenetanárként dolgozó nő egyedül volt a házban a gyilkosság napján. Rokonai egész nap hívták, de nem vette fel. Ekkor ment el hozzá egy családtagja, aki már csak a holtesttét találta meg. A gyilkos - mielőtt elmenekült - a nőre zárta a bejárati ajtót. Többen is félnek a szörnyűség óta. Van, aki alig mer kilépni az utcára.

Ahogy azt is megírtuk, hogy egy 31 éves amerikai nő, Mackenzie Elizabeth Michalski turistaként érkezett Budapestre. November 5-én a belvárosban szórakozott, ahonnan eltűnt. A rendőrök eltűntként kezdték keresni, de a nyomozás közben kiderült, hogy a nőt meggyilkolták. Az üggyel kapcsolatban elfogtak egy 37 éves ír férfit, M. L. T.-t, aki vallomást tett, és megmutatta azt is, hova rejtette el a holttestet.

A rendőrök elmondták, hogy a nő eltűnésének bejelentése után kamerakutatásba kezdett a rendőrség, ekkor lett nekik gyanús egy férfi, akivel a nő több szórakozóhelyre is együtt ment be. Ezen felül több gyanús körülmény is volt, ami miatt felmerült, hogy a nőt meggyilkolták. A 37 éves ír férfit november 7-én fogták el a VII. kerületi bérelt lakásánál.

Ezek után további nyomokat találtak, amik bizonyították a gyilkosságot.

Gál Sándor r. alezredes

Fotó: Origo

A nő és a férfi közel kerültek egymáshoz, majd a nő úgy döntött, hogy felmegy a férfival a lakására.

Itt szex közben a férfi meggyilkolta.

A férfi ekkor megpróbálta eltüntetni a nyomokat.

A férfi megpróbálta eltüntetni a nyomokat a gyilkosság helyszínén.

Kitakarította a lakást, majd az egyik szekrényben elrejtette a holttestet, amíg elment és vett egy bőröndöt, valamint bérelt egy autót. Amikor visszament a lakásba, beletette a bőröndbe a holttestet, azt pedig berakta a kocsi csomagtartójába.

A bőrönd.

Elindult a Balaton felé, Szigligetnél megállt, egy mellékúton kivette a bőröndöt és bevitte az erdőbe.

Ott kivette a holttestet a bőröndből, majd egy mocsaras részen hagyta.

Ezek után visszament Budapestre, ahol a rendőrök elfogták.

Kihallgatása közben elismerte a gyilkosságot, de állítása szerint baleset történt.