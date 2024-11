Háborúpárti Ukrajna-mezbe öltöztek Magyar Péter EP-képviselői

Ma Brüsszelben egyértelműen világossá vált, hogy Magyar Péterék behódoltak a háborúpártiaknak - írja a Magyar Nemzet.

A Tisza EP-képviselői ugyanis háborúpárti Ukrajna-mezbe öltöztek az Európai Parlament rendkívüli ülésén, amelyet az ukrajnai háború ezredik napja alkalmából tartottak.

A tiszások bohóckodása különösen felháborító most, amikor a harmadik világháború küszöbére értünk az amerikai rakéták bevetésével.

Az Európai Parlament mai rendkívüli ülésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül mondott beszédet. A tiszás képviselők a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ukrajnás pólóban ültek be, és ezzel rácsatlakoztak az új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes)”.