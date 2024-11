Hadházy Ákos: Magyar Péter fél egy választási vereségtől

Ismét a Facebookon üzenget egymásnak Hadházy Ákos és Magyar Péter. Mint arról az Origo is beszámolt, a Tolna vármegye 2-es számú választókerületében időközi választásokat tartanak jövő év elején. Az esemény lehetőséget adott volna a Tisza Pártnak, hogy még a 2026-os országgyűlési választások előtt képviselőt juttassanak a parlamentbe, de Magyar Péter szánalmas magyarázkodát bemutatva közölte, nem indulnak.

Hadházy mindezzel kapcsolatban többek azt írta,

viszont az kell legyen, hogy bárhogy is csűrjük-csavarjuk, a távolmaradás legfőbb oka, hogy az ellenzék (legyen az új vagy régi) kilátásai ebben a körzetben nem túl fényesek. A Tisza el akar kerülni egy vereséget, mert az éppen most nem jönne neki jól. [...] tudatosan nem indul el egy valódi megmérettetésen, mert attól tart, hogy veszítene.

Magyar Péternek csak a Facebook-celebkedés megy, a választások elől menekül



Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet helyettes vezetője, politikai elemzési igazgatója az Origónak Magyarék lépéséről úgy fogalmazott: Magyar Péter minden jel szerint megfutamodott a valóság elől. Boros Bánk Levente szerint talán a legfontosabb, ami segíthet bennünket az ellentmondásosnak tűnő helyzet megértésben, az, hogy valójában nem minden közvélemény-kutató mutatta ki, hogy utolérte, vagy akár be is előzte a Fideszt a Tisza Párt. „Éppen ellenkezőleg, több közvélemény-kutató is – köztük a Nézőpont Intézet – azt mutatta ki az elmúlt hetekben, hogy nem változtak az erőviszonyok a magyarországi pártversenyben az európai parlamenti választások óta, amit a Fidesz megnyert. A két párt közti különbség nem változott, továbbra is a Fidesz vezet, a Tisza Párt pedig le van maradva a Fideszhez képest” – szögezte le a Nézőpont Intézet helyettes vezetője.

Véleménye szerint vélhetően éppen a valóság elől fut Magyar Péter akkor, amikor nem meri a pártját megméretni egy választáson.

Magyar Péter nem szeretne szembesülni a valósággal, azt pedig főleg nem szeretné, ha kiderülne, hogy a király meztelen”

– utalt valós pártpreferenciákra a szakértő. Kiemelte, hogy a Tisza indulása az időközi választáson értelemszerűen egy lehetőség lenne arra, hogy bebizonyítsák, amit Magyar Péter a közösségi oldalán folyamatosan kommunikál: például a „hatalmas áttörést”. Csakhogy Magyar Péter – szögezte le Boros Bánk Levente – a kormányellenes oldalra való átsorolása óta hadilábon áll a tényekkel,

nem szokta zavarni sem őt, sem a rajongóit az, ha a valósággal ellentétes állításokat tesz”.

A Nézőpont politikai elemzési igazgatója szerint egy választás komoly dolog,

nem pedig Facebook-celebkedés.

Egy választáson az emberek konkrét véleményt mondanak a szavazataikkal az adott pártól, politikusról.