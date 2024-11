Ez várhat a férfira, aki luxusautójával halálra gázolt egy biciklist az Árpád hídon

Ahogyan azt korábban megírtuk, a férfi a Hungária körúton hajtott a 690 lóerős AMG Mercedesével, amikor versenyezni kezdett két BMW-el. A férfi autója tuningolt volt, mivel azzal rendszeresen részt vett gyorsulási versenyeken.

A baleset éjszakáján a férfi felfigyelt két másik autóra, amelyek közül az egyiket egy 23 éves férfi vezette. A BMW sofőrje és a másik autóban ülő férfi ismerte egymást és közöttük egy verseny alakult ki a körúton, amihez a Mercedes sofőrje is csatlakozott.

A 35 éves férfi annak érdekében, hogy minél gyorsabban tudjon száguldani az autójában lévő menetstabilizátort kikapcsolta. Emiatt a versenyben az első helyen haladt, azonban mikor nagy sebességgel az Árpád hídra ért, elvesztette az uralmat az autója felett.

A sofőr a megengedett 70 helyett 170-nel száguldozott a belső sávban. Ezután a bal, majd jobb kanyarban azt tapasztalta, hogy az autója 137-147 km/h-s sebességnél balra kezdett húzni, ezért jobbra kezdett kormányozni, majd elvesztette a kocsi felett az irányítást és megcsúszott, nekiütközött egy padkának, majd átszakította a szalagkorlátot. Mindezt 69-76 km/h-s sebességgel tette.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A baleset pillanatában éppen ott biciklizett egy 26 éves férfi, akinek a Mercedes nekicsapódott.

A fiatal férfinak olyan nagy erővel csapódott az autó, hogy annak leszakadt mindkét lába és később a kórházban meghalt.

Ezután az autó felborult és többször a tetején megpördült, majd becsúszott az útra, ahol a mögötte haladó 23 éves férfi fékezés után százzal beleütközött és a pillanatokkal azelőtt halálos balesetet okozó sofőrnek súlyos sérüléseket okozott.

Mindkét ütközés azért következett be, mert a száguldozó sofőrök nem tartották be, sőt jelentősen túllépték a megengedett sebességet, emiatt pedig gondatlanság miatt is felelniük kell.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a 35 éves férfi drogozott, mielőtt versenyezni kezdett a két másik autóval.

Az ügyészség a 35 éves férfit halálos közúti baleset okozásával, míg a fiatal férfit közúti baleset gondatlan okozásával vádolja. Mindezek miatt az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a Mercedes sofőrjét a bíróság ítélje fogházbüntetésre, a másik férfi pedig felfüggesztet fogházbüntetést és pénzbírságot kapjon.