"Halász Judit meghalt'" - nagyon bosszantják az álhírek a színésznőt

„Egyelőre élvezem a fellépéseket. Szeretem szórakoztatni a közönséget, és úgy látom, hogy ők is örömmel jönnek el megnézni engem. Amíg a nézők szeretnek, és a legkisebbektől a legnagyobbakig csillogó szemekkel figyelik a koncertet, addig csinálom. Jólesik ez nekem és nekik is. Persze néha elfáradok, főleg egy-egy hosszú előadás után, de ez édes fáradtság, ami inkább feltölt, mint kimerít. A közönség szeretete egyfajta varázslat, ami újra és újra arra késztet, hogy tovább csináljam. Amíg megvan ez a varázslat, addig én itt maradok” – vallotta be a művésznő.