Hankó Balázs: A magyarok példát mutatnak Európának

Az idén indított, kihelyezett konduktív pedagógiai képzés első évfolyamára beiratkozott hallgatók fogadalomtételén a miniszter úgy fogalmazott: a határon túli képzési modellel "erős nemzetek erős együttműködése valósul meg."

Ez a példa további oktatási együttműködéseket is elindíthat a magyar és szerb felsőoktatási intézmények között

- tette hozzá.

Mi, magyarok, nemcsak a magyar nemzetért vagyunk felelősek, hanem szomszédainkkal is kiemelkedően jó együttműködést ápolunk"

- mondta Hankó Balázs, aki kijelentette, hogy az elmúlt évek során a magyar-szerb kapcsolatok soha nem látott magasságokba emelkedtek.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Semmelweis Egyetem Közép-Európa legsikeresebb egyeteme, ami a világ harmincezer egyeteme közül a 271. helyet foglalja el.

A miniszter szavai szerint a Semmelweis Egyetem és a Pető András Főiskola korábbi egyesülése "egymást erősítő, jövőbe mutató és a magyar kiválóságot a nemzetközi erőtérben is megjelenítő" lépés volt.

Úgy folytatta: a konduktív pedagógia képzés hungarikum, ami az egészségügy és a pedagógia ötvözetét teszi lehetővé. Ez azért is fontos, mert a segítő hivatások összetartoznak - jegyezte meg.

Hankó Balázs beszédében köszönetet mondott a Vajdasági Magyar Szövetségnek, amiért szavai szerint segítik a magyarok és szerbek együttélését, közös gondolkodását, valamint a nemzeti identitás erősítését.

"Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, és büszkék lehetünk magyarságunkra. Kultúránk, hagyományaink, nyelvünk tesz, és tart meg minket magyarnak" - fogalmazott.

Rögzítette azt is: a versenyképes tudás emeli ki a magyarokat a nemzetek sorából.

"Tudásunk, hagyományunk, elkötelezettségünk az, amely egy eltévelyedett világban helyes, jó irányt mutat mindannyiunknak" - húzta alá Hankó Balázs.

A miniszter kitért arra is, hogy a szabadkai kihelyezett szak létrejötte személyesen is fontos volt számára, mert a képzés indítására korábban személyesen is ígéretet tett Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség tavaly elhunyt elnökének.