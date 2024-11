Hankó Balázs: Kiugrasztjuk a brüsszeli nyulat a bokorból

A miniszter kiemelte, hogy büszkék a magyar egyetemekre, amelyek a nemzetközi rangsorokban kiválóan teljesítenek: 12 magyar egyetem a legjobb öt százalékban van, a Semmelweis Egyetem pedig a legjobb egy százalékba került a 271. helyezéssel. Még jobb helyezést érhetne el, ha a rangsorolásban a négy objektív elem, azaz a kutatási eredmény, az oktatási eredmény, a nemzetköziesítés és a vállalati pénzek bevonzása mellett nem lenne jelen a szubjektív elem, vagyis a reputáció, amit Brüsszel-faktornak is lehet nevezni. Enélkül a Semmelweis már a világ száz legjobbja között volna. Így most alma materem, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara van a világ száz legjobbja között – ezért is készül itt az interjú, hiszen az egyetem, a kar egyetemi tanáraként megünnepeljük ezt a sikert.

A gyógyszerész kar a 82. helyen szerepel, amelyet a Shanghai Ranking nemzetközi rangsorában ért el. Ez a kiváló eredmény is azt mutatja, hogy a megújult magyar egyetemi világ jól teljesít.

"A nemzetközi rangsorok mellett az is fontos, hogy a diákok hogyan gondolkodnak a modellváltásról. Az infrastruktúrával tízből nyolc diák elégedett, négyen úgy látják, hogy előrelépés történt az elmúlt években, a tanulmányi ügyekkel és az oktatási tartalommal több mint hetven százalékuk elégedett. A kollégiumfejlesztésben kell előrelépni, mivel a jelenlegi helyzettel csak minden második diák van megelégedve. Ezért kezdődik a nemzeti konzultáció támogatásával a kollégiumfejlesztési stratégia Budapesten, illetve a vidéki egyetemi városokban.