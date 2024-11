Hankó Balázs: Új pályára állt a sikeres egyetemi modellváltással a felsőoktatás

Hankó Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) Az egyetem ezeréves eszménye és jövőképe című konferencián tartott beszédében arról szólt, hogy 21 egyetem indult el több szakaszban egy teljesítményközpontú, a diákok javát és magyar gazdaság érdekeit szolgáló modell irányába 2021 után - írja az MTI.

Hankó Balázs

Fotó: Facebook / Hankó Balázs

Az eredményekről szólva elmondta, hogy a modellváltó egyetemek előreléptek a nemzetközi rangsorban.

Tizenkét magyar egyetem szerepel a világ legjobb 20 százalékában és egy intézmény a világ top 1 százalékában

- mondta. Az egyetemek értékelése négy objektív és egy szubjektív faktor alapján történik, utóbbira mint "Brüsszel faktor" utalt. Az intézmények reputációját nagyban sértette, hogy az EU jogtalanul kizárta a 21 magyar modellváltó egyetem diákjait és kutatóit az Erasmus és Horizont programokból - tette hozzá.

Kiemelte: a nemzetközi listán legmagasabban jegyzett magyar intézmény, a Semmelweis Egyetem a "Brüsszel faktor" nélkül már a világ 100 legjobb egyeteme között lenne. Beszélt arról is, hogy a nemzetköz versenyben növekvő tudományos jelenléttel vannak jelen a modellváltó egyetemek, amelyek teljesítményét különböző paraméterek alapján folyamatosan ellenőrzik, és értékelik.

Hangsúlyozta: fontos, hogy a magyar egyetemi modell sikeressége a Kárpát-medencében is kiteljesedjen, a felsőoktatás és a szakképzést összekapcsolódása, a munkaerőpiaci integrációval tovább erősödjön, valamint a brüsszeli ellenszél ellenére is folytatódjon a nemzetköziesedés, amit az Erasmus pótlására nyáron elindított Pannónia ösztöndíjprogramot is támogat.

A magyar egyetemek a nemzet erősödésének, fellegváraként és bástyájaként működnek; a megújított magyar egyetemi világ is magáévá teszi az hitvallást, hogy magyarnak lenni kiváltság, büszkeség és küldetés

- zárta beszédét Hankó Balázs.