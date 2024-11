Míg mások a migrációt fokoznák, a magyar kormány a családokat erősíti

Egy korábbi beszélgetésünkkor - nyár elején - szó volt az Erasmus programról. Akkor még nem született megállapodás Brüsszellel. Most hogyan állnak a tárgyalások?

Az elmúlt héten két alkalommal is tárgyaltam Brüsszelben erről. A nem túl szívderítő tárgyalások mellett szerencsére volt egy nagyon üdítő program is, tehetségkonferenciát rendeztünk. Mi pedig nemcsak beszélünk ügyekről, mint Brüsszelben általában, hanem mi meg is mutatjuk, hogyan kell csinálni. Így magyar népzenétől és néptánctól zengett Brüsszel, fiatal innovátorok mutatták be fejlesztéseiket.

Brüsszel minden jogalapot nélkülözve a magyar egyetemistákon és kutatókon keresztül zsarol minket - ez tarthatatlan és elfogadhatatlan.

Hat egyetemünk pere folyamatban is van Brüsszellel szemben. Elkészítettük azt a jogszabály-módosítást, amelyhez az Erasmus újraindítását kötötték. 11 hónappal ezelőtt el is küldtük nekik, azóta nem válaszoltak. Éppen ezért úgy döntöttünk, nem várunk tovább,hanem ezt a jogszabály-módosítást benyújtjuk a magyar országgyűlésnek. Hétfőn lesz a záróvitája a törvényjavaslatnak. Éppen ezért, hogy még egy esélyt adjunk a brüsszeli észrevételezésre, elmentem Brüsszelbe, leültem tárgyalni, mondtam, hogy itt vagyok, mondják meg, mi az észrevételük, ha van, most még tudjuk kezelni az országgyűlési tárgyalási szakban. Ha 11 hónapon keresztül nem írtak, és már négyszer tárgyaltunk róla, akkor én most eljöttem ötödszörre is. A fejvakaráson és a brüsszeli érthetetlen, bürokrata nyelven kívül mást nem igazán hallottam. Ismét elmondtam, hogy azokat a jogszabályi módosításokat, amelyeket kértek, mind bevezettük. Van, amit azonban nem, és jeleztem, hogy nem is fogjuk. Azt akarták, hogy a rektorokat az egyetemeket fenntartó testületekből tegyük ki. Ez azonban szembe megy az egyetemi oktatás-kutatás autonómiájával. Azt is akarták, hogy nemzetközi NGO-k mondják meg, kik kerüljenek a magyar egyetemeket fenntartó testületekbe. Ezt nem engedhetjük, mert nemzetünk szuverenitásának érdeke ezzel ellentétes. Nem bízunk Brüsszelben, ezért egy egyedi hatálybalépési formát választottunk: mivel 2022-ben azon javaslatokat, amiket megfogalmaztak, beleírtuk a törvénybe, majd pedig jól kizártak minket, ebből tanulva úgy döntöttünk, hogy a törvény akkor lép hatályba, ha visszaengedik a magyar fiatalokat az Erasmusba, a kutatókat pedig a Horizonba. Az is fontos, hogy amíg ez megtörténik, addig is van egy jobb mobilitási programunk, mint az Erasmus.

Nyáron elindítottuk a Pannónia Programot, amelynek keretében 10 milliárd euróból 8 ezer fiatal hallgató, oktató, kutató juthat el a világ vezető egyetemeire.

Míg az Erasmus programban korábban az egyetemekről fél év alatt kétezer hallgató ment külföldi egyetemekre,addig a Pannóniával háromezren tanulhatnak külföldön, és nemcsak Európában, hanem például a Harvardon, Japánban, Szingapúrban és szerte a világban. Jelenleg már 800-an vannak külföldön a Pannónia program segítségével, és még több mint 2000-en biztos részt vesznek az első félévben a külföldi csereprogramban a világ meghatározó egyetemein. Amellett, hogy nemcsak Európa, hanem a világ rangos egyetemei nyílnak meg a több mint 4000 együttműködésnek köszönhetően és magasabbak az ösztöndíjak, a Pannónia Program előnye még az is, hogy a kint szerzett kreditek teljes egészében beszámíthatók, így nem kell félévet halasztani.