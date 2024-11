Jön a havazás, mutatjuk, mely vármegyéket érinti először

Már tegnap is volt róla szó, hogy a hazánktól keletre örvénylő hidegfront beleszólhat időjárásunkba, és hozhat némi csapadékot az északkeleti, keleti tájakra. Az elmúlt napokban néhol már havazott, most azonban az északkeleti részeken több területen is nagy az esély a havazásra - tájékoztatott a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán.

a legvalószínűbb forgatókönyv alapján ma kora délutántól szerda hajnalig (elsősorban az Északi-középhegység keleti felén és a Nyírségben) több helyen is lehet számítani havazásra.

Borsod északabbi részein, illetve a magasabban fekvő vidékeken néhol vastag hóréteg (2-4 cm) is képződhet.

Tegnap már beszámoltunk róla, hogy borult, párás, ködös időre lehet számítani, egyes helyeken havazás is várható. Az ország nagy részében a következő napokban is megmaradhat a köd.

Arról is írtunk, hogy a Dunántúl egyik településén két napja már havazott. Erdély és Havasalföld között már több utat is lezártak a havazás miatt.