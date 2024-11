Hegedűs Barbara, új országgyűlési képviselő: Hálás vagyok a megtiszteltetésért

Veszprém 12-es számú választókörzetében (Dózsaváros, Csererdő és Jutaspuszta) időközi önkormányzati választást fognak tartani – írta meg a Veszprém Vármegyei Hírportál. Minderre azért lesz szükség, mert Hegedűs Barbara, a körzet önkormányzati képviselője veszi át Dömötör Csaba megüresedett országgyűlési mandátumát, aki szeptember 30-án európai parlamenti képviselő lett.

Összeférhetetlenség miatt Hegedűs Barbara nem lehet veszprémi önkormányzati képviselő, arról le kell mondania.

A júniusi önkormányzati választáson Hegedűs Barbara a szavazatok 44 százalékát megszerezve győzte le az Együtt Veszprémért szervezet jelöltjét, míg a közös baloldali jelölt csak a harmadik helyen végzett a körzetben.

A jogszabályok szerint az időközi önkormányzati választást az illetékes választási bizottság a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre, vasárnapra tűzi ki. Ezek alapján az időközi voksolásra legkésőbb jövő március elején kerülhet sor. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. Azonban a választást nem lehet kitűzni munkaszüneti napra.

A veszprémi képviselő testületben a mandátum megüresedése után is kényelmes többsége marad a kormánypártoknak

– hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Hegedűs Barbara házas, két gyermek édesanyja. Diplomáját a Corvinuson szerezte, doktori fokozatát pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Veszprémi képviselőként és alpolgármesterként is dolgozott, két idegen nyelven beszél. Külügyi vezetőként tapasztalatot szerzett a nemzetközi területen, illetve a Régiók Európai Bizottságában is képviselte a helyi ügyeket Brüsszelben.

Új képviselőtársunk hétfőn esküt tesz az Országgyűlésben. Jó munkát, Barbara!"

– köszöntötte közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Hálás vagyok a megtiszteltetésért, hogy a jövőben parlamenti képviselőként szolgálhatom hazámat!"

– írta Hegedűs Barbara.