Hidvéghi Balázs: A bevándorlással a nők elleni erőszak is rohamosan megnőtt

A bevándorlással a nők elleni erőszak is rohamosan megnőtt. Azokban a városokban, ahová tömegesen beengedték a migránsokat, jelentősen megnőtt a nők elleni támadások és erőszakos bűncselekmények száma. Egyértelmű összefüggés van a tömeges bevándorlás és a nők elleni erőszakos cselekmények száma között – mondta legújabb videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint Magyarország kezdettől figyelmeztet a bevándorlás veszélyeire.

Mondtuk, hogy beláthatatlan következményei lesznek, ha Európára szabadítják a más kultúrájú migránsokat. Mégis megtették, és folytatni is akarják!

Brüsszel, a baloldal és az egész Soros-hálózat folyamatosan támadja a nemzeti kormányt amiatt, hogy nem engedjük be a migránsokat. Ők egy olyan bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amelyik végrehajtaná Brüsszel megrendeléseit, és betelepítené a migránsokat. Ehhez már meg is van Brüsszel új embere, aki egyébként is lenézi a nőket és mellette - bevallottan - ott vannak a Soros-ügynökök, akik a Soros-terv végrehajtásán dolgoznak – tette hozzá. A magyar kormány ezután is mindent meg fog tenni azért, hogy megvédjük Magyarországot a bevándorlástól és megvédjük a magyar nőket egy olyan borzalmas világtól, amit a nyugat-európai bevándorlóországokban élő nők már sajnos átélnek, hogy félniük kell egyedül hazasétálni, metróra szállni, strandra vagy épp szórakozni menni! – zárta Hidvéghi Balázs.