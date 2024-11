"Holokauszt 80" - a Kazán István Kamaraszínház újabb vendégjátéka a Nemzeti Színházban

- Egy kicsinyke kamaraszínház hogyan jut el a Nemzeti Színházba?

Egyrészt a kitartó több évtizedes szakmai munkának köszönhetően, amely sohasem az anyagi szempontokat, hanem a mindenkori színházat, annak egyetemes értékeit tekinti elsődlegesnek, másrészt Rosenfeld Dániel Imre menedzser úrnak, aki ugyancsak kitartó munkával próbálja eljuttatni a produkciókat mindenhova, ahol érdeklődés és/vagy igény mutatkozik rá.

- Miben tudná összefoglalni ezeket a színházi értékeket?

Amikor 2006-ban megalakult a Kazán István Kamaraszínház a Fészek Művészklubban, akkor azt tűztük ki célul, hogy a magyar és egyetemes színházi értékeket tekintjük mérvadónak, ezen belül is a keresztény és zsidó kultúrát, mint fundamentumot. Az első előadásunk: Sárdi Mária: Kislány a pokolban holokauszt monodráma volt 2006-ban, amellyel aztán 18 évvel később első alkalommal mutatkozhattunk be a Nemzeti Színházban és rögtön a második előadás volt anno Tadeusz Borowszki: Auschwitzi Napló holokauszt monodráma, amellyel pedig most jutottunk el a Nemzetibe.

- Ahogy olvastam a "Holokauszt 80" emlékév jegyében.

Igen. Persze ehhez kellet az előző előadásunk /Sárdi Mária: Kislány a pokolban/ szakmai sikere, igy másodszor is megkaptuk a lehetőséget a vendégjátékra.

- Miről szól az Auschwitzi Napló monodráma?

Tadeusz Borowszki a lengyelek nagy írója volt, aki nem zsidó származása, hanem az illegális kommunista tevékenysége miatta kerül Auschwitzba, igy nem ment azonnal a gázkamrába, hanem szanitéc lett. Így élhette túl és igy számolhatott be az általa látott és átélt borzalmakról, amelyeket a „Kővilág” című novelláskötetben írt meg. A sor fintora, hogy Borowszki 35 kilóra lefogyva, de túlélte koncentrációs tábort, majd 1951-ben öngyilkos lett, mivel csalódott a kommunizmusba, amely ugyan olyan elnyomó, zsarnoki rendszer volt számára, mint a nácizmus. Tragikus sors egy tragikus világban.

- Milyen volt maga a próbafolyamat?

A háttérpróbák a Fészek Művészklubban voltak, de lehetőséget kaptunk a helyszínen is. Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy megköszönjem a Nemzeti Szinház egész stábjának azt a mérhetetlen segítséget, amely legutóbb és a mostani vendégjátékunkat is kisérte.