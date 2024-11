Holttestet találtak egy leégett tanyán Petőfiszálláson

Mukics Dániel tájékoztatása szerint a nap folyamán érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez a teljesen kiégett tanyaépületről.

A tűz feltehetően napokkal korábban keletkezhetett, de senki nem észlelte, mert a legközelebbi lakott épület másfél kilométerre található.

A tűzoltók a romok alatt egy idős férfi összeégett holttestét találták meg.

A szóvivő tájékoztatása szerint a helyszínen tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség, a tűz pontos keletkezési okát, helyét és idejét tűzvizsgálat fogja feltárni.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy az egyedül élő idős emberek nem mindig képesek baj esetén segítséget kérni, ezért a fűtési szezonban fontos, hogy időről időre meggyőződjünk idős embertársaink hogylétéről.

