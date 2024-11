Honnan jön a pénz? Így hazudozik Magyar Péter a külföldi támogatásairól

A meghirdetett transzparencia helyett átláthatatlan pénzügyek jellemzik a Tisza Párt működését. Ezt bizonyítja a kedden nyilvánosságra hozott újabb hangfelvétel is. Ezen Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke arról beszél, hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is, hogy a pártelnök testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert.

Megállapítható, hogy óriási szakadék tátong a Tisza Párt rendezvényeinek költségét érintő hivatalos beszámoló, Magyar Péter sajtónak adott nyilatkozatai, illetve a nem a nyilvánosságnak szánt, ám most kiszivárgott belső beszélgetések között.

Például: a pártelnök tavaszi országjárása során közel 170 települést érintett, de csupán egy rendezvény költségeiről közölt a sajtónak részleteket. Eszerint a Kossuth téri demonstrációjuk 28 millió forintba került, azonban csak a tavaszi kampányzáró eseményükre önmagában több mint százmillió forintot költöttek. Nyilvánvaló, hogy a Kossuth téri rendezvény is legalább ennyi volt. Az a hangfelvételből nem derült ki, hogy honnan jöhetett ez a pénz, de több utalás arra mutat, hogy ez adott esetben külföldről érkezhetett, hiszen

rengeteg Soros Györgyhöz köthető személy van a Tisza Pártban.

Nem csak Soros György pénzelheti

Az elmúlt napokban Magyar Péter újra kampánykörútra indult. Állomásain rendszerint megjelentek az Európia Néppárt molinója, Valahol Európában új hazát építünk” felirattal.

Hajdúböszörménytől Vásárosnaményig több fórumon is látható a színpadon a Tisza Párt elnöke mellett a néppárt nagy méretű transzparense. A feltételezések szerint

a magyarellenes Manfred Weber vezette brüsszeli pártszövetség támogathatja Magyar Péter országjárását.

Természetesen Magyar Péter erről is hazudik.

Emlékezetes, hogy alig egy héttel ezelőtt, az orosz–ukrán háború ezredik napján tartott európai parlamenti ülésen az Európai Néppárt legtöbb képviselője, köztük a Tisza Párt EP-képviselői is, ukrán nemzeti színű, „Ukrajna melletti kiállás” feliratú pólókban jelent meg. Az ügy kapcsán Magyar Péter csak makogott. Azt állította, hogy „a néppártban volt egy ilyen kérés a képviselőkhöz, amikor mentek az ülésterembe, hogy vegyék fel a pólót, és ez nem volt előre se közölve, se semmi, és két vagy három képviselőnk úgy gondolta, hogy ezt megteszi.”