Houdini tiszteletére különleges bélyeget bocsátott forgalomba a Magyar Posta

A Magyar Posta Zrt. igazgatóságának alelnöke a budapesti Houdini-házban tartott ünnepélyes kibocsátáson elmondta, hogy az ünnepi alkalmi bélyegblokk keretrajzán Houdini egyik filmbéli alakítása alkalmából bemutatott szabadulószáma elevenedik meg, a bélyegképen egy lakat látható - írja az MTI.

Houdini számos börtönből és bilincsekből szabadult ki

A bélyeg egyik különlegessége, hogy a bélyegkép felnyitható, a felhajtást követően a lakat alatt egy újabb bélyeg látható Harry Houdini félalakos portréjával. Hegmanné Nemes Sára ismertetése szerint a bélyeg attól is egyedülálló, hogy UV-fény alatt a lakatban Harry Houdini félalakos képe jelenik meg, és ha "felhajtjuk" a lakatos bélyeget, akkor Houdini képe alatt a lakat is láthatóvá válik. Az első napi bélyegzésű alkalmi borítékon (FDC) egy szabadulószám látható, míg az azon lévő bélyegző lenyomatán a félalakos portré, valamint a neves mágus aláírása szerepel.

A bélyegblokk 1 270 forintos névértékű és péntektől érhető el az elsőnapi postákon, a Filapostán és a Magyar Posta internetes áruházában - tette hozzá Hegmanné Nemes Sára. Az újdonság a The House of Houdini engedélyével, David Merlin kizárólagos licence alapján, Ajtai Tamás munkájának nyomán, Baticz Barnabás tervei szerint a Codex Értékpapírnyomda Zrt.-ben készült, 20 ezer példányban - mondta el az igazgatóság alelnöke.

Hegmanné Nemes Sára szerint Harry Houdini a történelem egyik legnagyobb illuzionistája és szabadulóművésze volt, aki trükkjeivel lenyűgözte a közönséget. Neve máig együtt jár a bátorsággal, kreativitással. Mutatványai nagy fizikai erőt, ügyességet és kitartást igényeltek. Naponta órákat edzett és gyakorolta a légzésvisszatartást a víz alatt, de mentálisan is a közönség figyelmének elterelésére készült. Sikere titoktartási képességének is köszönhető volt.

Houdini életműve örökre emlékezetes marad, bátorsága, kitartása példaképként szolgál mai bűvészek számra is

- hangsúlyozta. David Merlini magyar-olasz szabadulóművész, a The House of Houdini (Houdini-ház) alapítója felidézte: tízévesen döbbent rá arra, hogy Houdini magyar származású volt, Weisz Erik néven született Budapesten, és onnantól nem volt kétsége afelől, hogy ő is ezzel a pályával szeretne foglalkozni. A Houdini-ház az ő emlékére jött létre és az egyetlen eredeti Houdini-műtárgygyűjteményt őrzi. Ezzel a bélyeggel is az ő munkásságáról, életéről emlékeznek meg - tette hozzá.