Hozzád nyúlt a Péter? Fizikailag bántott - leleplező hangfelvétel Magyar Péterről

Üvöltés az utcán

Amíg Vogellel járt, Magyar nem fogta vissza magát – erről beszélt már az Indexnek adott szeptemberi interjúban a volt barátnő. Vogel Evelin egy példával is bemutatta, milyen verbális agresszió érte:

Elkezdett velem úgy üvöltözni az utcán és közben közeledni felém, hogy – nem szeretném túldramatizálni a helyzetet, de – ott megijedtem, fenyegetve éreztem magam és féltem.

Újra ugyanaz

Vogeléhez igencsak hasonlító élethelyzetekről számolt be házassága idejéről Magyar Péter exfelesége, Varga Judit is. Korábbi nyilatkozataiban az egykori igazságügyi miniszter felidézte, hogy rendszeresen előfordult, hogy a volt férje megalázó megjegyzéseket tett rá vagy a gyerekekre, egy alkalommal pedig, amikor a szülei vendégségben voltak náluk, veszekedett Magyar Péterrel, aki ezután egy késsel kezdett mászkálni a házban. Mint mondta, az is megtörtént, hogy a személyes szabadságában korlátozta őt.