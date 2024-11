Idén biztosan rács mögött marad Magyar Péter cigicsempész koordinátora

Idén biztosan nem szabadul Magyar Péter szolnoki koordinátora, miután a bíróság három hónappal meghosszabbította Cs. S. és társai letartóztatását – derült ki az eljárást felügyelő Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából.

A mostanában a hangfelvétel botránya miatt kellemetlen helyzetbe kerülő Magyar Péter munkatársát és három bűntársát néhány hete fogták el, majd tartóztatták le, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigivel kereskedtek. A nyomozás tényét már a hír kirobbanásának napján megerősítette az ügyészség. Mint írták:

jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintettek pénzmosással lettek meggyanúsítva.

Az ügynek van másik három gyanúsítottja is, ők nincsenek letartóztatva.

Cs. S. egyébként az elfogása előtt még részt vett az MTVA előtt tartott demonstráción is, illetve közös fotókon pózolt többek között Magyar Péterrel, Radnai Márkkal és Nagy Ervinnel is. A férfiról az is kiderült, hogy a múltban is belekeveredett már egy zűrös ügybe, igaz, az iratok szerint a nyomozó hatóság végül csak tanúként hallgatta ki Magyar koordinátorát.