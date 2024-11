Nem várt fordulat jön az időjárásban, mutatjuk, mire számíthat

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Vasárnap

Észak, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütésre délnyugaton számíthatunk. Nem lesz komoly csapadék. A délnyugati szél többfelé lesz élénk. +1 és +11 fok között alakul a hőmérséklet, DNy-on lesz a legenyhébb idő.



Hétfő

Az északi országrészben tartósan ködös, borongós idő ígérkezik, míg máshol többórás napsütés várható. 7-13 fok valószínű, de ÉK-en ennél hidegebb lehet.



Kedd

Az ég többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz, de helyenként tartósan borult és párás területek is kialakulhatnak. Néhol előfordulhat eső vagy zápor. Az északnyugatira forduló szél időnként élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 3 és 13 fok között várható, északkeleten lesz a leghidegebb, míg délnyugaton az idő enyhébb lehet.



Szerda

Többnyire változóan felhős lesz az idő, helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Az északnyugati irányú légmozgás néhol élénk lehet. Napközben 1 és 11 fok közötti maximumokra számíthatunk, északkeleten hűvösebb, délnyugaton enyhébb idővel.



Csütörtök

Főként közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de helyenként tartósan borult és párás területek is kialakulhatnak. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék. Az északi, északnyugati szél alkalmanként élénkebbé válik. Éjjel a hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul, míg nappal továbbra is 1 és 10 fok közötti értékekre van kilátás.