Így alázza meg Magyar Péter rendszeresen a nőket - videó

Varga szerint Magyar Péter se tudott arra magyarázatot adni, hogy miért bánt így vele, a válásuk után pedig azt mondta neki, hogy „legyél okos, mert buta vagy”.

Vogelt sem kímélte

Varga Judit és Döme Zsuzsanna mellett Vogel Evelin is arról beszélt egy, a napokban nyilvánosságra került hangfelvételen, hogy Magyar Péter többször is megalázta mások előtt.

"Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem… és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal" – mesélte Vogel Evelin.

Olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy, b…szd meg, félrementem a WC-be sírni… Hogy miért kell? Miért kell így…

– mondta Vogel Evelin a hangfelvételen.

A gyermekotthon vezetőjét is megfenyegette

Agresszívan, trágár stílusban fenyegette az őt segítő hölgyet Magyar Péter abban a miskolci gyermekotthonban, amit szerdán az országjárásának első állomásán látogatott meg. "Igazgató asszony, nem szeretném felemelni a hangomat, elég volt ebből a stílusból mondta Magyar, majd felemelte a hangját. "Felháborító, vérlázító, amit csinálnak, akárki parancsolja meg, és

ennek k…rva nagy következményei lesznek,

ebből elég volt!" – mondta magából kikelve Magyar Péter.