Így marad Magyarország sikeres: ez az új gazdaságpolitika

2. Új gazdaságpolitika · Brüsszel azt mondja, hogy Magyarországnak az új gazdaságpolitika kialakításakor minden fontos kérdésben követnie kell az Európai Uniót, és csak a nyugati mintákat szabad másolnia a gazdaságban. · Ezzel szemben a kormány álláspontja szerint Magyarországnak a saját útját kell járnia, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos és észszerű. El kell utasítani mindent, ami árthat a magyaroknak, akkor is, ha a szövetségeseinktől érkezik. Ön mit gondol erről? A. Magyarországnak a saját útját kell járnia. B. Minden kérdésben követni kell Brüsszelt, és csak a nyugati mintákat szabad átvenni a gazdaságba.

A miniszterelnök szeptember végi parlamenti szezonnyitó beszédében is téma volt az új gazdaságpolitika, melyet meg kíván a kormány valósítani a magyar emberek támogatásával, ezért indul az új Nemzeti Konzultáció.

A magyar kormány elindította a nemzeti konzultációt, melynek második kérdésének témája az új gazdaságpolitika

A korábban egységes világgazdaság egyre gyorsuló ütemben válik szét egy nyugati és egy keleti gazdaságra. Ez Magyarországnak a lehető legrosszabb forgatókönyv

- hangzott el Orbán Viktor beszédében, majd világossá tette, hogy kialakulóban van egy multipoláris világrend.

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója az Origónak úgy fogalmazott, hogy

az unipoláris, nyugati dominancián alapuló világrend helyét egy keleti dominanciájú rendszer veheti át, amelyben Magyarországnak alkalmazkodnia kell az új körülményekhez.

Példaként a pandémiát hozta fel, melynek az volt az egyik tanulsága, hogy meg kell osztani egymással az ötleteket, közösen kell megoldásokat keresni.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy egy új gazdaságpolitikára is szükség lesz. Célként tűzte ki, hogy ennek az alapját megteremtsék.

Olyan költségvetést kell csinálni, ami a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett – ami a hitelminősítők meg az egész pénzügyi glóbusz miatt szükséges – képes 3-5 százalékos növekedést produkálni. Ez az alapja mindennek, és szerintem erre képesek vagyunk

- jelentette be Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a terv a "békeköltségvetés" középpontja lesz. Majd a kormányfő beszélt egy nagyarányú bérnövekedésről is, valamit a gyerekek utáni adókedvezmény megkétszerezéséről is.

Gazdasági sikert Magyarországon a gazdasági semlegesség hoz majd

– jelentette ki a miniszterelnök. Ahogy a beszédben is elhangzott, a gazdasági semlegességet ezen új gazdaságpolitikának a "szíve közepének és lényegének" pozicionálta.

Nem blokkosodni, nem támogatni a szankciós politikát, és mindenkivel kereskedni, és jó gazdasági együttműködést kialakítani

– emelte ki a célkitűzéseket. Meg kell próbálni fenntartani mindenkivel, minél hosszabb ideig, a minél mélyebb gazdasági kapcsolatokat. Magyarán, mindenki felé nyitni kell, és kizárólag a magyarok érdekeit kell az első helyre tenni. Brüsszel ugyanis a blokkosodás irányába indult meg, Magyarország számára azonban ez a gazdasági önállósodásának beszűküléséhez fog elvezetni majd kiszolgáltatottságot is eredményez.