Így röpködtek a tízmilliók Magyar Péter pártjában

Magyar Péter teljesen meggondolatlanul szór el százmilliókat egy-egy tüntetésre, miközben nincsenek rendben a Tisza Párt pénzügyei, és rengeteg a kifizetetlen számla - többek közt ez derül ki abból a hangfelvételből, amin Magyar Péter helyettese és barátja, Radnai Márk beszél a párt kaotikus költségvetéséről.

Nem tudott nemet mondani Magyarnak

A nyilvánosságra került hangfelvételeken Radnai Márk által elmondottak szerint Farkas Dezsőnek azért kellett távoznia, mert ő volt, aki „nem tudott nemet mondani” Magyar Péternek, és „kiszórt” 103 milliót a Hősök terei „ízére”. Farkas Dezső nevét említi Hanzel Henrik és Vogel Evelin is, azon a beszélgetésen, amelyet mindketten rögzítettek. Hanzel itt felajánlja, hogy havi félmilliót tudna adni Evelin hallgatásáért, amelyet egy fiktív szerződésen keresztül tudnának kivenni a pártkasszából a Dezső segítségével.

A június 16-án, vasárnap rögzített beszélgetés során Hanzel azt mondja: „Én ezt most tudom, nem, én ezt most tudom, ez garantálom. Ezt úgy garantálom, hogy holnap bemegyek és én kedden hozom neked a június havit”. Így könnyen lehet, hogy történt is ilyen kifizetés. A Tisza Párt második negyedéves beszámolójában mindenesetre szerepel, hogy bérleti díjakra több, mint 10 millió forintot költöttek. Az viszont nincs részletezve, hogy kitől mit béreltek, és mennyiért.

Érdemes felidézni, hogy az első hangfelvételek megjelenése után, november 11-én Magyar Péter közzétett egy bejegyzést, amelyben együtt mosolyog Farkas Dezsővel, „aki a kampány és az országjárás során a párt operatív vezetője volt”, sosem árulta el a pártot, és „azóta már visszatért az eredeti munkahelyére”.

Korábban már négy rövidebb és egy hosszabb hangfelvétel is nyilvánosságra került Magyar Péterről. Ezeken a Tisza Párt elnöke a képviselőit "agyhalottnak" és "Soros-ügynöknek", a saját választóit pedig "büdösnek" nevezi, míg a vele egyet nem értő újságírókat szíve szerint "belökné a Dunába". Továbbá azt is kijelenti, hogy "egy jelenségnek" tarja magát, és szerinte "bármelyik nőt megkaphatja".