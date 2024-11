Így változik reggelenként az időjárás

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Vasárnap

Reggelre sokfelé képződhet sűrű köd, mely napközben - főleg délnyugaton - csak lassan oszlik fel, illetve rétegfelhőzet alakul ki belőle. Máshol többórás napsütés várható. A ködös tájakon szitálás nehezítheti a közlekedést. 6 és 12 fok között alakul már csak a csúcsérték.

Hétfő

Reggel sok helyen sűrű ködre számíthatunk. Napközben ködfelhős idő lesz, már inkább csak a keleti országrészben bukkanhat elő a nap. Helyenként szitálás és ködszitálás is előfordulhat. A reggeli órákban 0 °C, délutánra 9 °C körüli hőmérséklet várható.



Kedd

Többnyire erősen rétegfelhős lesz az ég, reggel több helyen köd képződhet. Kisebb körzetekben a nap is kisüthet. A nap folyamán 9 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk.



Szerda

Erősen felhős vagy borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal. Szitálás és kisebb eső is előfordulhat. A reggeli órákban 0 °C, délután pedig csupán 8-9 °C körüli hőmérséklet valószínű.



Csütörtök

Erősen felhős, borongós időre van kilátás, helyenként szitálás is előfordulhat. Az utak többfelé nyálkásak lehetnek, így fokozott óvatosság ajánlott a közlekedésben. A hőmérséklet mindössze 3 és 11 °C között alakul.