Itt az újabb fejezet az Országos Bírói Tanács és a kormány viszonyában

Az Országos Bírói Tanács a nemzeti erők 2010-es győzelme után megvalósult bírósági reform új intézményeként jött létre, a rendes bíróságok központi igazgatásának felügyeletére illetve a bíróságok igazgatásában is. Az elmúlt évek során a Tűzfalcsoport számos cikkben mutatott rá arra a tényre, hogy a brüsszeli vezetés, a Soros-hálózat és a hazai ellenzék miként próbálja fegyverként használni a testületet a magyar kormány elleni küzdelemben. Tegyük hozzá, hogy nem is teljesen eredménytelenül. Ráadásul volt olyan korábbi bírósági felsővezető - Darák Péter személyében -,aki a nyíltan rendszerkritikus, esetenként a Soros-szervezetekkel együttműködő vagy együtt szereplő Országos Bírói Tanács legitimitása mellett érvelt korábban és logisztikai segítséget is nyújtott az OBT-nek - írta a Tűzfalcsoport.

📌Új fejezet a kormány és az Országos Bírói Tanács viszonyában



Az Országos Bírói Tanács a nemzeti erők 2010-es győzelme után megvalósult bírósági reform új intézményeként jött létre, a rendes bíróságok központi igazgatásának felügyeletére illetve a bíróságok igazgatásában is… pic.twitter.com/ZYG9JgtcOp — Tűzfalcsoport 🇭🇺 (@tuzfalcsoport) November 22, 2024

Harcukat egyébként az ellenzéki sajtó mellett néhány balliberális volt bíró és az igazságüggyel kapcsolatban álló ügyvéd és volt politikus is támogatta. A valódi cél a nemzeti kormány megbuktatása, ahogy erre Sándor Zsuzsa, egykori bíró is rámutatott.

A következmény pedig az lett, hogy a magyar embereknek járó uniós források ne érkezzenek meg egy gazdasági értelemben nehéz időszakban. A törekvésekhez sajnos az Országos Bírói Tanács néhány tagja is aszisztált, elég ha az amerikai nagykövetnél látogatást tett bírákra utalunk. A találkozó nem csupán a diplomáciai szabályok megsértésével jött létre, hanem a bírói függetlenség elvét is durván sértette. Sokan abban reménykedtek, hogy a testület tisztújítását követően is a kormány elleni harc fontos tényezője marad a bírói tanács.

Az írás szerint ezért volt rendkívül nagy jelentősége annak a tervnek, amelyet a kormány a bírák és bírósági dolgozók javadalmazásának rendezésére és néhány bírákat érintő szabály módosítására irányult. Nyomást kívántak gyakorolni az Országos Bírói Tanácsra annak érdekében, hogy a megegyezés ne jöhessen létre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre volt is komoly esély. Az ellenzéki sajtó válságüzemmódba kapcsolt és találtak néhány, nevét felfedni nem kívánómbírót, akik a bírói függetlenséget féltették a megállapodás esetére.