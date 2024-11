Kiderült, hogy mi okozta a raktártüzet a Soroksári úton

Ahogy az Origo is beszámolt róla, kigyulladt egy hatalmas csarnok csütörtökön a Soroksári úton. Nem sokkal később kiderült, hogy az épület Jákob Zoltáné, a híres milliárdosé. Most már biztos, hogy robbanás történt egy szomszédos műhelyben, ez váltotta ki a tüzet. Több embert kórházba szállítottak, egy ember életveszélyes állapotba került. Jelenleg is tartanak az utómunkálatok.

Vágólapra másolva!

Csütörtökön kigyulladt egy hatalmas csarnok a Soroksári úton, az épület teljes terjedelmében égett. Az ötös, azaz legmagasabb riasztási fokozatba sorolt tüzet 15 járművel 50 tűzoltó próbálta megfékezni. Életveszélyes sérültje is van a katasztrófának, több embert kórházba szállítottak. A katasztrófavédelem csütörtökön kora délután közölte, hogy eloltották a lángokat, az utómunkálatok jelenleg is tartanak. Egy csarnoképületben keletkezett tűz oltásán dolgoznak tűzoltók a fővárosi Soroksári úton 2024. november 14-én

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán Gyorsan kiderült, hogy a leégett csarnok Jákob Zoltáné, a cégének egyik raktára. A szépségipari vállalkozót külföldön érte el a Bors. Mint mondta, bár súlyos anyagi kár érte, számára a legfontosabb az volt, hogy mindenki jól legyen. Nézze meg a pusztító tűzről készült galériánkat:

Galéria: Kigyulladt egy csarnoképület a Soroksári úton 1/10 Egy csarnoképületben keletkezett tűz oltásán dolgoznak tűzoltók a fővárosi Soroksári úton 2024. november 14-én.

A Bors most azt írja, most már biztos, hogy egy robbanás okozta a tüzet. - Nagyjából kora reggel, 5 óra magasságában volt egy hatalmas robbanás – mondta a lapnak az irodaház házmestere. A kollégám épp kint állt a lépcsőn, dohányzott, amikor megtörtént a detonáció. Ezután percek alatt beborították a lángok a raktárat. Én úgy tudom,hogy egy gázpalack robbant fel, vagy a raktárban vagy a mellette lévő autószervizben, ahol hegesztettek - magyarázta. A katasztrófavédelem megerősítette az információt. Így oltják a tüzet a fővárosi Soroksári úton 2024. november 14-én

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán Robbanás történt csütörtök reggel (nov.14.), pár perccel fél hat előtt, egy kilencedik kerületi ipartelepen található fémmegmunkáló műhelyben. "A robbanást követően tűz keletkezett, amely egy szomszédos, mintegy nyolcszáz négyzetméteres csomagolóanyagokkal teli raktárra átterjedt. A tűzoltók kiérkezésekor a raktár már teljes terjedelmében égett. A helyszínre tizenöt tűzoltó járművel több mint ötven tűzoltó érkezett, akik tizenegy vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését, amelyek egy autószerelő műhelyt is veszélyeztettek. Csütörtök délelőtt 10 órakor már csak kisebb beizzások voltak a csarnokban, azonban az utómunkálatok még jelenleg is tartanak. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és a környező utcákban is méréseket végzett, azonban az utcaszinten az egészségre ártalmas mértékű koncentráció nem volt kimutatható a levegőben. A tűz keletkezési körülményeit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretén belül vizsgálja" - nyilatkozták. A helyszínről három férfit könnyebb, egy férfit súlyos, egy férfit pedig súlyos-életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!