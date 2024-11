Jön egy hangfelvétel a Lakatos Márk-féle pedofilbotránnyal kapcsolatban

Újabb fejleményekről számolt be Ábrahám Róbert a közösségi oldalán a Lakatos Márk-féle pedofilbotrányról. Mint elmondta, egy újabb nevelő is tanúskodott a hatóságoknak, és hamarosan egy újabb hangfelvételt is bemutat, amelyből egy részletet már meg is osztott videójában.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, tovább mélyül a botrány Lakatos Márk öltöztető körül, miután egy nevelőintézetben felnőtt fiatal arról számolt be, hogy évekkel ezelőtt szexuálisan kihasználta őt. Ábrahám Róbert publicista, a PestiSrácok volt újságírója néhány napja arról számolt be, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Bocs, hogy remeg a hangom, csak 24 év után fölszakad ez” – így fogalmazott Ábrahám Róbertnek a Lakatos Márk-féle pedofilbotránnyal kapcsolatban egy nő. A publicista, a PestiSrácok volt újságírója azt ígérte, hogy hamarosan több részletet is megoszt a beszélgetésből. Kitért arra is, hogy a Magyar Jelen információi szerint egy újabb nevelő is tanúskodott a hatóságoknak. Mint mondta, A háttérben folyamatosan megy azon az ügyködés, hogy megpróbálják ezt az egész történetet elhalványítani, de nem fog menni, bármilyen méregkeverésen is dolgoznak, ugyanis egy lépéssel előttük vagyunk. Hozzátette, hétfőn újabb részletekkel jelentkezik.

