Jordán Tamás elmondta, mit gondol arról, hogy Magyar Péter őt is megsértette

A színészt arról kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter a szavazóit és a nyugdíjasokat sértegette, és őt is, hiszen arról a tüntetésről, ahol a színész is fellépett, azt mondta: "Mi a f.szomat csinálok itt?". Kiderült, a 81 éves Jordán Tamás, bármi is történjék, vakon hisz Magyar Péternek.

Ahogyan az Origo beszámolt róla, a Magyar Péterről kiszivárgott legújabb hangfelvételen Vogel Evelinnek trágárkodva beszélt arról, hogy semmi kedve nem volt a Hősök terére menni az általa szervezett tüntetésre: Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b*szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f*szomat csinálok itt? Emellett Magyar Péter a felvételen saját követőit is gyalázta, akikről azt mondta: "büdösek az emberek, és a szájuk, bleee". Később Kunetz Zsombor, aki évek óta szolgál mindenkit, aki a magyar kormányt támadja, Brüsszel emberének a diszkópolitikus segítségére sietett. Szerinte ugyanis Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon mennyire elhanyagolt a szájhigiénia. És milyen jól tette, tényleg büdös! Az Origo megkereste Jordán Tamás Kossuth-díjas színészt, aki már Magyar Péter több tüntetésein is kint volt. A következő kérdést tettük fel: Mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter a Hősök téri tüntetés után - ahol Jordán Tamás is beszélt - azt mondta, hogy "mi a f*szomat csinálok itt"? Jordán Tamás Kossuth-díjas színész részt vett Magyar Péter október 23-i tüntetésén

Fotó: Polyák Attila - Origo A színész elmondta, hogy nem szívesen kommentál olyat, amit személyesen nem tapasztalt. Azt viszont elmondta, hogy még nem hallotta a hangfelvételt, így arra nem tud reagálni, viszont nem hiszi el, hogy ez megtörtént. A 81 éves Jordán Tamás szerint ez csupán híresztelés, nem tény, és ez csak a Magyar Péterrel szembeni lejárató akció egyik eszköze. Miközben a valóság az, hogy Magyar Péter a kiszivárgott hangfelvételeken a nyugdíjasokat gyalázta, minden bizonnyal rendszeresen teszi ezt. Magyar Péter ugyanis gátlástalanul gúnyolja a nyugdíjasokat. Arról beszél, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy vegyél magadnak újat. Emellett Vogel Evelint azzal fenyegeti, hogy majd ráuszítja a "nyugdíjaskommandót", ami egyértelműen jelzi, hogy a diszkópolitikus az idős magyarokat semmibe veszi. A nyugdíjasok számára csak arra jók, hogy felhasználja őket önös céljai érdekében. Magyar Péter egész pontosan így fogalmaz: Evi, kimondhatjuk, rajtad kívül mindenki megbecsül ebben az országban, ennyi. De nem baj, majd rád uszítom az embereket, Evelin rosszul bánik velem, megcsalt, miközben küzdöttem a hazáért. Majd kapod ezeket a halálos fenyegetéseket … rád uszítom a nyugdíjaskommandómat. Hasonló véleményen van a nyugdíjasokról Raskó György is, akit korábban Magyar Péter még "régi barátjának" nevezett. Egy Facebook-posztban a Fideszre szavazó nyugdíjasok halálát várta, mert azzal szerinte esély nyílhat a Tisza Párt hatalomra kerülésére.

Raskó György azonban nem csak régi barátja Magyar Péternek, nemrég kiderült, hogy ő az egyik ember, aki segít kiválasztani, kik lesznek majd a Tisza Párt leendő képviselői, szakpolitikusai. Mindez azt jelenti, hogy egy időseket megvető, a halálukat kívánó ember válogatja majd ki a hasonszőrű politikusokat, akik szintén ezt a nézetet képviselik majd. Raskó már azt is számolgatta, hogy a következő választásokig hány idős embernek kell meghalnia ahhoz, hogy az Magyar Péter pártjának kedvezzen: … a következő választásokig sokan, 100 ezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.

