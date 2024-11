Karácsonyék követik Brüsszelt: nekik az is jó, ha migránsok költöznek a bérlakásokba

A Metropol összefoglalója szerint annak ellenére, hogy a magyarok döntő többsége népszavazáson egyértelműen utasította el az unió migránspolitikáját,

a balliberális vezetésű Fővárosi Közgyűlés leszavazta a Fidesz-KDNP indítványát, amelyben azt javasolták, hogy az EU gazdasági térségén kívüli állampolgárokat ne költöztethessenek be budapesti bérlakásokba.

Magyar Péterék megszavazták a migránspaktumot

A lap szerint Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő azért tartotta időszerűnek a szabályozás bevezetését, mert Magyar Péter pártjának uniós képviselői a közelmúltban – a magyarok véleményét figyelmen kívül hagyva – megszavazták Brüsszelben a migránspaktum felgyorsítását.

Így szavaznak Magyarország ellen minden fontos kérdésben Magyar Péterék

Azt az Origo is megírta, hogy Magyar Péterék többször is az illegális bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavaztak az Európai Parlamentben. Az összes fontos kérdésben hazánk érdekeivel szemben voksolt az Európai Parlamentben Magyar Péter és pártja. Brüsszel embere mindenben a magyargyűlölő Manfred Weber utasításait követi, hogy így őrizze meg mentelmi jogát, amit egy lopási botrány miatt kért ki a legfőbb ügyész. Magyar Péter és brüsszeli képviselői hónapok óta támadják a rezsicsökkentést is.

Karácsony Gergely - Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Magyar pártjának politikusai arról is többször beszéltek a nyilvánosság előtt, hogy a vízdíjakat mindenképpen megemelnék. Mindezek mellett kiálltak Magyarország megbüntetése mellett is az illegális migráció ellenzése miatt, valamint az LMBTQ-propagandát is bevezetnék.

A Fidesz nem akarja, hogy migránsokat költöztessenek a bérlakásokba

Miután a baloldali diszkópolitikus, Magyar Péter pártja a bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavazott Brüsszelben, Gulyás Gergely Kristóf és a fővárosi Fidesz-KDNP frakció időszerűnek tartotta, hogy a budapesti lakhatási válság felszámolásának tárgyalásakor a közgyűlés lépjen a fővárosi lakosság érdekében.

Gulyás módosító indítványában kezdeményezte, hogy:

a közgyűlés határolódjon el Magyar pártjának az álláspontjától, miszerint felgyorsítanák a migrációs paktumot,

a főpolgármester dolgozza ki annak szabályozási hátterét, hogy a fővárosi tulajdonban lévő ingatlanokba csak az európai gazdasági térség állampolgárai költözhessenek.

A teljes cikk elolvasható ITT!

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK