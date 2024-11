Hamarosan mindenhol megnyílik a karácsonyi vásár

Az év egyik legszebb időszakához érkeztünk, amikor a városok fénybe borulnak, és mindent átjár az advent hangulata. Már nem kell sokat várni, hogy megnyíljon országszerte több városban is a karácsonyi vásár. Az Origo most összeszedte azt az 5 magyar nagyvárost, ahová mindenképpen érdemes ellátogatni, ha arra vágyunk, hogy a karácsony szelleme minket is átjárjon.

Az adventi időszak közeledtével több városban is hamarosan nyit a karácsony vásár, ahol a magukkal ragadó kézműves termékek mellett a frissen készült ételek és a fűszeres forralt bor illata mindent beleng. A karácsonyi vásárok felkeresése a legtöbb család számára minden évben kihagyhatatlan program és az évek során az adventi ünnep része lett. Cikkünkben mutatjuk, hogy mely városok ígérnek felejthetetlen forgatagot az ünnepi időszakban. Karácsonyi vásár. Fotó: Unplash A világ legjobbjai között a budapesti karácsonyi vásár Karácsonyi vásár a Bazilikánál. Fotó: Advent Bazilika Facebook-oldala A budapesti Vörösmarty téren és a Bazilákánál lévő karácsonyi vásár vitathatatlanul az ország legszebbjei közé tartozik, bár úgy tűnik nem csak a magyarok rajonganak a látványért, ugyanis idén a világ legjobb karácsonyi vásárai között a Vörösmarty téri és a Szent István Bazilika előtti rendezvény is helyett kapott. A vásár idén is méltó hírnevére: közel száz hazai kézműves kiállító, igazi gasztrokalandok, csodálatos karácsonyfa, fényháló, fényfestés és további szívmelengető programok várják az érdeklődőket november 15-től egészen 2025. január elsejéig. Zalaegerszeg Zalaegerszeg van a legnagyobb, és egyesek szerint leghangulatosabb vásár a vármegyében. A Dísz téren, a Vizslaparkban és a Göcseji Tudásközpontban is ünnepi hangulatban pompázik majd. A vásári mellett színházi műsorok, koncertek és hagyományőrző népi fajátékok is szórakoztatták az elmúlt években a helyieket, ahol minden bizonnyal a mikulás is feltűnik. Esztergom Fotó: Facebook / Esztergom Advent Esztergom téli arca is gyönyörű! Magyarország első városa is különleges vásárral készül az advent idején. Az Esztergomi Adventi Vásár 2024. november 29-én nyitja meg kapuit, és négy hétvégén át egészen december 22-ig várja a látogatókat kézműves vásárral, széles kulináris választékkal, szabadtéri koncertekkel, gyermekprogramokkal és jégpályával a Széchenyi téren. Sopron Fotó: Sopron Advent A Hűség városát idén is ünnepi fénybe öltözik, legfőbb ékessége a karácsonyfa lesz, amely a várkerületi rendezvénytéren kap helyet. A Várkerületen november 29-től december 24-ig minden hétköznap 14 és 22 óra,

hétvégente pedig 10 és 22 óra között várják a vendégeket az árusok. A jó hangulatú beszélgetéseket fűtött, fedett sátor is segíti majd, így érdemes lesz akkor is kilátogatni, ha éppen kedvezőtlenek az időjárási viszonyok. Sopron Fő terén kap helyet az adventi koszorú, amelyen vasárnaponként 18 órakor gyullad majd fel az ünnepi láng. A Fő téren lesz a Betlehem, s innen indulnak majd az ingyenes városnéző kisvonatok is. A gyerekeket körhinta és foglalkoztató, a nagyobbakat ingyenes adventi koncertek várják a Nagyboldogasszony-templomban - írja az esemény Facebook oldala.

Debrecen Fotó: Debreceni Advent Debrecen belvárosa teljesen átalakul egy varázslatos karácsonyi mesebirodalommá. Az adventi vásár több mint egyszerű piac, itt valódi mesterművek sorakoznak a standokon. Egyedi kézműves termékeket, helyi művészek alkotásait és különlegességeket találhatunk, melyek tökéletes ajándékok lehetnek szeretteinknek. A november 29-től december 23-ig tartó vásárban a helyi specialitások és nemzetközi ízek keverednek, így mindenki megtalálja a kedvére való fogást. Emellett számos programmal, koncertekkel és egyéb kulturális eseményekkel is készülnek a szervezők.



