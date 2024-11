Ordenáré, trágár stílusban beszél Magyar Péter az emberekkel

A Mandiner számolt be arról a cikkében, hogy a legújabb hangfelvételek is többek között rávilágítottak Brüsszel emberének valódi jellemére. Megnyilvánulásai ugyanis nem nélkülözik a trágár szavakat, melyeket vélhetően gyakorta használ is.

A lap emlékeztet, hogy miután Magyar Péter bemenekült a sajtó kérdései elől a miskolci gyermekotthonba, ott vitába keveredett az intézmény vezetőjével. Magyar Péter a következő agresszív, trágár stílusban kérte számon a neki segíteni kívánó hölgyön: Igazgató asszony, nem szeretném felemelni a hangomat, elég volt ebből a stílusból. Felháborító, vérlázító, amit csinálnak, akárki parancsolja meg, és ennek k*rva nagy következményei lesznek, ebből elég volt.” Majd idegesen azt követelte, hogy az ő kifejezett kérése engedjék ki azon a hátsó kijáraton, amelyet egyébiránt láncokkal volt lezárva. Célja nem volt más, minthogy elkerülje a sajtó munkatársainak olyan kérdéseit, mint például kiket tart a pártjában Soros-ügynököknek, miért beszél minősíthetetlenül a magyar sajtó munkatársairól vagy az európai parlamenti képviselői miért viseltek ukrán színekkel ellátott felsőt? A lap emlékeztet, hogy az eddig kikerült mindegyikről az írható le, hogy azokon Brüsszel embere mindenkivel lenézően beszél, akit csak megemlít, még azokról is, akik teljes mellszélességgel támogatják a 2026-os hatalmi törekvéseit. Az egyik felvételen a "kib*szott média" kifejezést hazsnálta, majd úgy fogalmazott: "Direktbe fogok kommunikálni az emberekkel és l*szarom a médiát, a sok k*csögöt ahogy van, mert l*szarom őket, de tényleg” Szintén ugyanezen a felvételen, amikor Vogel Evelin azt mondja Magyar Péternek, hogy szerinte rock-sztárnak érzi magát, emiatt pedig nem egy empatát látnak benne, Magyar – szintén trágár módon – reagál: Nem azt akarják egy politikusból látni. A f*sza ki van mindenkinek az empatákból” – válaszolt a Tisza Párt elnöke. Egy másik felvételen Magyar azt is közölte, hogy a rendezvényükre ne engedjék be az ATV-t, sőt, még a nem kívánatos sajtó munkatársainak Dunába belökéséről is említést tett. Azonban az is emlékezetes, hogy a követőit "büdös szájúaknak" gyalázta, a szépkorú követőit pedig „nyugdíjas kommandóként” emlegette. Ugyanezen a hanganyagban szövetségesét, Radnai Márkról is beszélt: F*omat írogat a Márk ahelyett, hogy jönnének”. Majd egy ponton Magyar Péter a "b*meg" szót is használta.

