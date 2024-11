Éhbérért kényszerített munkára embereket egy román banda Budapesten, a TEK is kivonult

Több mint hetven rendőr, köztük a TEK kommandósai is részt vettek abban az akcióban, amiben egy román banda több tagját is elfogták, akik egy budapesti üzemben éhbérért dolgoztattak kiszolgáltatott helyzetbe lévő embereket. A banda azt ígérte a munkásoknak, hogy több százezer forintot fognak keresni, azonban ez nem így lett, ráadásul még a szállásuk állapota is embertelen volt.

Vágólapra másolva!

A román hatóságok értesítették a magyar rendőrséget, hogy a látókörükbe került egy román banda, amely a gyanú szerint hosszú évek óta Romániából szállít Magyarországra kiszolgáltatott helyzeten lévő férfiakat és nőket, hogy azok egy budapesti hulladékfeldogozó üzemben dolgozzanak, miközben a banda kizsákmányolja őket és embertelen körülmények között biztosít nekik szállást. A magyar nyomozók már tavaly is segítették különböző információkkal a Romániában indult nyomozást, azonban az év elején a hatóságok közös nyomozócsoportot hoztak létre, amelynek a magyar részét a Fővárosi Főügyészség irányította. A nyomozás során kiderült, hogy az ügynek rengeteg érintettje van, valamint egyre több bizonyíték került elő, miszerint a banda bűncselekményt követett el. A gyanú szerint a banda több tagja is rokonságban állt egymással és Kovászna megye területéről toboroztak embereket, hogy azok Magyarországon dolgozzanak. Ezért pedig több százezer forintos fizetést és jó lakhatást ígértek nekik. Fotó: Police.hu Ehhez képest azonban Budapesten a hét mindennapján dolgoztatták az embereket, napi 12-18 órában, egy olyan hulladékfeldogozó gyárban, ahol semmilyen védőfelszerelést nem kapta, sőt, hideg időben pedig átfagyva kellett dogozniuk. A szünetekben leülni sem tudtak, a munkagépek szalagjainak dőlve ettek. A bérüket szinte sosem kapták meg, mivel az banda tagjai azt mondták nekik, hogy abból fedezik a lakhatásukat és az ellátásukat. Azonban ennek egyik része sem volt igaz, ugyanis a különböző településeken lévő szállásuk igen rossz állapotban volt. Budapesten, Szigetszentmiklóson és Halásztelken olyan ház, illetve lakrész is volt, ahol nem volt fűtés sem pedig víz, valamint a falak nem voltak szigetelve. Emiatt a benti hőmérséklet a kintinek felelt meg. A lepusztult, igénytelen szállásokon csak minimális ételt kaptak a munkások, akiknek elvették az okmányait azért, hogy ne tudjanak elmenekülni a fogva tartóik elől. A munkásokat a gyárba autókkal vitték, ahol egy brigádvezető felügyelte a munkájukat. Olyan is előfordult, hogy valakit arra kényszerítettek, munka után ház körüli munkát is végezzen. Sőt, a munkásokat kizsákmányoló rokonság egymás között cserélgette, adta vette az embereket. A kiszolgáltatott férfiak és nők rettegtek a munkaadóiktól, akiknek az egyike késeket és kardokat tartott magánál, illetve többen azt mondták, hogy fegyvert is láttak nála. A hatóságok tudomására úgy jutott a banda ügye, hogy az egyik munkás elmenekült a családtól és feljelentést tett. A román hatóságok a magyar kollégáikkal együtt eddig összesen több mit 30 munkást azonosítottak.

Ezután a román és magyar hatóságok megállapodtak, hogy az elkövetők elfogására egy akciónapot szerveznek. Több mint 70 rendőr november 12-én hajnalban egyszerre csapott le különböző helyszíneken. Budapesten, illetve Szigetszentmiklóson és Halásztelken is hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. Mivel felmerült, hogy néhány bandatagnál fegyver lehet, így a TEK kommandósai is részt vettek az akcióban. Fotó: Police.hu A kutatás során a nyomozók számos munkaszerződést, zálogjegyet, a munkások okmányait, mobiltelefonokat, SIM kártyákat, valamint több mint 40 millió forintot foglaltak le, és azokat a kocsikat is amikkel a munkásokat a gyárba szállították. Emellett pedig több házat is zár alá vettek. A magyar akcióval párhuzamosan a román rendőrök a banda három sepsiszentgyörgyi házában is kutatást tartottak, ahol több millió forintot és arany ékszereket foglaltak le. A hatóságok az akció során nyolc embert fogtak el: öt férfit és három nőt, köztük apát és fiát, egy házaspárt, illetve testvéreket is. A bandatagokat emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg. Emellett több tagot számos ember sérelmére elkövetett, rendszeres előny céljából munkavégzésre megtévesztéssel, és a munkások kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással gyanúsítanak, valamint erőszakkal és fenyegetéssel is. A nyomozók mind a nyolc bandatagot bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság hat gyanúsítottnál el is rendelt, két főt pedig bűnügyi felügyelet alá helyezett.

A közös akció napján és azt követően is a hatóságok több mint 30 személyt hallgattak ki tanúkét, akiket az üzemben, illetve a szállásukon találtak meg. Számos munkást emberkereskedelem és kényszermunka áldozataként azonosítottak, és a kiszolgáltatott élethelyzetük miatt többeket kimenekítettek az elkövetők fogságából és védett elhelyezést biztosítottak nekik. A magyar és román rendőrök folytatják a közös munkát annak érdekében, hogy további munkásokat azonosítsanak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!