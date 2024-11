Késsel fenyegette, majd kirabolta a drogdílert egy debreceni férfi

A férfi 2024. június 13-án, este, egy debreceni vasútállomásnál kábítószert akart venni. Itt találkozott valakivel akivel üzletelni kezdett, majd együtt bementek az állomás nyilvános mosdójába. Ott azonban elhatározta, hogy megszerzi az eladó értékeit.

Egy kést szorított a férfi nyakához és felszólította, hogy pakoljon ki a zsebeiből.

A férfi erre nem volt hajlandó, és megpróbálta a nyakától eltolni a kést, de az megvágta a kezét. Közben a rabló megszerezte a férfi pénztárcáját, a benne lévő pénzzel és igazolványokkal együtt, és elment.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi ezután kivette a tárcából a benne lévő 5.500 forintot, majd azt az igazolványokkal együtt egy utcai szemetesbe dobta.

A kirabolt férfi az eset során nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az okozott kár egy része pedig megtérült, mert az ellopott tárcáját az okmányokkal együtt egy ismerősének tájékoztatása alapján megtalálta. A Debreceni Rendőrkapitányság nyomozása során a férfi kérte a kárának megfizetését.

Az elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette, jelenleg is letartóztatásban van.

A Debreceni Járási Ügyészség az elkövetőt felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével, súlyos testi sértés bűntettével, okirattal visszaélés vétségével és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaéléssel vádolja. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit, beismerése esetén, 7 év fegyházbüntetésre ítélje.

