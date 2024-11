"Megöllek, meghalsz!” - kiabálta egy nő, majd mellkason szúrta az élettársát Szabolcsban

Egy nő és az élettársa 8 éve voltak együtt, azonban az utóbbi években rendszeresek voltak köztük a viták a féltékenység és a férfi részeges életmódja miatt.

Tavaly szilveszterkor már délután óta ittak, aminek köszönhetően estére mindketten lerészegedtek. Nem sokkal éjfél után összevesztek, és szidni kezdték egymást. Ekkor a nő figyelmeztette élettársát, hogy ne szidja a családját, különben leszúrja.

Ezt követően lökdösni kezdték egymást, emiatt a nő kiment a konyhába és ott a kezébe vett egy kést, majd azzal a férfi előtt hadonászni kezdett, miközben az kiabálta, hogy ”Megöllek, meghalsz!” .

Ekkor a férfi tovább provokálta a nőt, aki emiatt mellkason, majd karon szúrta az élettárást, ezután pedig ijedtében kiszaladt a szobából, és elbújt a fészer mellett.

A férfinek könnyű sérülései lettek, azonban a nő a támadás közben tudatában volt annak, hogy akár életveszélyes sérüléseket okozhat a párjának.

Az ügyészség a nőt, életveszélyt okozótesti sértéssel vádolja, és azt javasolják, hogy ha beismerő vallomást tesz, akkor a bíróság ítélje 1 év 8 hónap, végrehajtásban 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

