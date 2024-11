Leszúrta ismerősét, majd rágyújtotta a sátrat - videó

Pest vármegyében lakott egy férfi az élettársával, akinek egyik ismerőse a ház udvarában élt egy sátorban, hogy segítsen a lakásfelújításban a férfinek. Mivel a felújítás nem a férfi elképzeléseinek megfelelő ütemben haladt dühös lett és az ismerősét kezdte hibáztatni a lassú munka miatt.

A felújítás miatt a férfi az élettársával is rendszeresen vitatkozott. A veszekedések miatt pedig a nő volt hogy rosszul lett. Így történt 2022. október 3-án este is, amikor a férfi ismét átgondolta a felújítási munkálatokat, majd dühös lett.

Magához vett egy kést és azzal együtt kiment a kertbe ismerőséhez, aki a sátrában aludt. A férfi az ismerősét mellkason szúrta, ám ekkor az ismerős felébredt és megpróbálta elvenni a kést a férfitól, sikertelenül. Ezután a férfi rágyújtott a sátrat a sérült ismerősére, majd egy autóval elmenekült.

Az ismerős az égő sátorból ki tudott menekülni és az életét a helyszínre érkező orvosok megmentették.

A férfi a sátor felgyújtásával és az abban lévő tárgyak megsemmisítésével több mint százezer forintos kárt okozott az ismerősének.

Az ügyészség a férfivel szemben előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, védekezésképtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és rongálás miatt emelt vádat.

