Ki lehet a Soros-ügynök Magyar Péter mellett? - 6/1: Dávid Dóra

Több lap is megkérdezte Magyar Pétert, hogy melyik EP-képviselőjük „agyhalott”, „tehetségtelen”, illetve „Soros-ügynök”. Választ senki nem kapott, így továbbra sem lehet tudni, hogy a diszkópolitikus - aki sorban gyalázza a választóit, a nyugdíjasokat, az EP-képviselőit, legutóbb pedig a sajtó munkatársait, még azokat is, akik az ő szekerét tolják -, kire gondolt, amikor azt mondta, az egyik EP-képviselőjük „Soros-ügynök”.

Dávid Dóra a Tisza Párt egyik EP-képviselője – megnéztük, mit lehet tudni róla.

Dávid Dóra Pécsett született. 16 éves korában került Angliába, Cambridge-ben és Heidelbergben tanult. Jogászként végzett 2009-ben.

Magyarul és angolul anyanyelvi szinten, németül és spanyolul felsőfokon beszél.

Már 2010-11-ben megjárta az EP-t és Brüsszelt: akkoriban gyakornokként dolgozott a Jogi Szolgálatnál. Dolgozott a Jamie Oliver Groupnál, majd a StubHub jegyeladó cégnél.

2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. A szervezet egyik partnere jelenleg a Jenner&Block, David Pressman amerikai nagykövet ügyvédi irodája, továbbá

a Soros-féle Open Society Initiative,

valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International.

Ezután Dávid Dóra 2015-ben közel egy éven át önkéntes volt a Save The Children nevű civil szervezetnél, amely több alkalommal is kapott támogatást Soros György Open Society Foundations nevű alapítványától.

Dávid Dóra Fotó: MTI/Purger Tamás

Csak a magyar kiadványokat tanulmányozva azonnal szembetűnik, hogy a UNICEF mellett az Open Society Foundations jegyez egy könyvet, amelyben többek között a magyarországi romák Covid alatti helyzetének alakulására fókuszáltak. Emellett Soros György alapítványa több esetben is hivatkozik az NGO publikációira, de eleve alapító szervezetként szerepelnek a Goldman Sachs, a Fidelity, a Bill and Melinda Gates Foundation mellett.

A Save the Children továbbá több olyan szervezettel működött együtt a palesztin konfliktusban, amelyeket izraeli források terrorizmussal kapcsolnak össze.

2020 után a Facebookot és az Instagrammot üzemeltető META jogtanácsosa volt Londonban.

A techóriás moderálási gyakorlatáról talán az is elég lenne, hogyan kezelték a 2020-as kampányban Donald Trump fiókjait. Személyesen Mark Zuckerberg jelentette be 2021-ben, hogy további két évre kitiltják Trump profiljait a platformokról. De a Facebook 2024-ben azt is megtette, hogy Orbán Viktor Békemeneten elmondott beszédét törölte - arra hivatkozva, hogy „veszélyesnek minősített személyekhez és szervezetekhez kapcsolódó szimbólumokat osztott meg”, illetve „veszélyes személyeket és szervezeteket dicsőített és támogatott”. A felvételt végül csak fellebbezés után tudta a miniszterelnök csapata újra elérhetővé tenni.