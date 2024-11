Ki lehet a Soros-ügynök Magyar Péter mellett? - 6/2: Kulja András

Dr. Kulja András sebész szakorvosjelölt és tudománykommunikációs szakember, orvosi diplomáját 2016-ban szerezte a Semmelweis Egyetemen, ahol később az Egészségügyi Menedzser MSc képzést is elvégezte. Orvosi munkája mellett az elmúlt években a Semmelweis Egyetemen oktatott és egészségértését elősegítő programokon dolgozott, többek között az Európai Uniónál.

Kulja korábban leginkább orvos-influenszerként lett ismert: már a pártba való jelentkezésekor 360 ezer követője volt a TikTokon, 56,5 ezer az Instagramon, 21 ezer a Facebookon és 21 ezer a YouTube-on.

Asszisztense Pancza Zoltán, aki az MSZP-s Ujhelyi István egyik legközelebbi munkatársa. Pancza LinkedIn oldaláról az is kiderült, hogy 2010 és 2014 között az akkor még MSZP-s Botka László polgármesteri hivatalában volt tanácsadó, és 2014 óta dolgozik Brüsszelben, Ujhelyi mellett.

Másik asszisztense Danai Spentzou, aki tavaly még a momentumos Cseh Katalinnal szerepelt egy képen.

Spentzou 2020-ban a European Council on Refugees and Exiles (Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa) civil szervezet gyakornoka volt. A szervezet finanszírozói között megtalálható az Open Society Foundations, tagjai között pedig például az Amnesty International, a Helsinki Foundation vagy a szintén Sorosékhoz kötődő Menedék is.

Kulja András Fotó: MTI/Purger Tamás

Kulja András megdöbbentő érveléssel a kárpátaljai magyarságot hibáztatja az ukrán nacionalisták támadásaiért. Szerinte ugyanis a magyar kormány „pajzsként használta a magyar kisebbséget, célkeresztet tett rájuk, és emiatt érték sajnos atrocitások őket a nacionalisták részéről”. Kulja Ukrajna uniós csatlakozását is támogatja, az orosz–ukrán konfliktust pedig úgy oldaná meg, hogy „olyan szempontokat is felszínre hozna, amit eddig a kormány nem tett meg”. Hogy mire gondolt, azt nem fejtette ki.