Kiderült, milyen időre számíthatunk a hétvégén

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

A gyakran erősen felhős égből szórványosan várható kisebb eső, zápor. A hegyekben akár hózápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős. 7 fok körül alakul a csúcsérték.



Szombat

A ködfoltok megszűnése után többórás napsütésre van kilátás, inkább csak eleinte délnyugaton lehet záporeső. Élénk lesz az ÉK-i szél. Reggel -1, délután 7 fok körüli értékeket mérhetünk.



Vasárnap

Advent első vasárnapján az ég többnyire gyengén felhős lesz, de helyenként erősen felhős, párás területek is előfordulhatnak. Hajnalban és az esti órákban ködfoltok képződhetnek. Csapadék valószínűsége csekély. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 6 és 11 fok között alakul.



Hétfő

Változatos időjárás várható: gyengén felhős, napos területek mellett borult, párás, ködös vidékek is előfordulhatnak. Csapadék csak elvétve valószínű, helyenként szitálás formájában. Kora délután 5 és 10 fok közötti értékekre lehet számítani.



Kedd

Napos, gyengén felhős részek mellett borongós, párás, ködös tájak is előfordulhatnak. Csapadékra kevés az esély, de helyenként szitálás kialakulhat. A déli és délkeleti szél időnként élénkebb lehet. A hőmérséklet a párás területek arányától függően 1 és 10 fok között alakul.