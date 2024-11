Szárnyaló légierő: egyre több lehetőség és kiemelt bérezés várja a pilótákat a Magyar Honvédségnél

Bevezetőként mesélne arról, hogyan indult a pályafutása?

Ugrik Csaba dandártábornok: Már a gimnázium alatt, az MHSZ, akkori honvédelmi sportszövetség keretein belül motoros, valamint vitorlázó repülőgépre kaptam kiképzést, és itt eldőlt számomra, hogy pilóta szeretnék lenni. 1986-ban csatlakoztam a Magyar Honvédséghez, és több mint öt évig az akkori Csehszlovákiában kaptam pilóta képzést MiG-21-es gépre, majd miután 1991-ben hazajöttem, Taszárra kerültem, azután Pápára, 2001-től pedig Kecskeméten szolgáltam, 2013-ban neveztek ki bázisparancsnoknak. Repültem már MiG-21-esen, MiG-29-esen, és 2006 óta repülöm a Gripent.

Szarvas Dávid főhadnagy: Jómagam is korán tudtam, hogy pilóta szeretnék lenni. Amikor még a Nemzetvédelmi Egyetemen tanultam, ott jelentkeztem pilótának, és 2014-ben ki is választottak. Itthon még JAK-52-es gépen gyakorolhattam, majd 2015-ben utaztam ki az Egyesült Államokba, ahol többféle képzést is kaptam. Ez nemcsak nyelvi, hanem pilóta képzést is takart. Jártam például Mississippiben, ahol Texan II típusú gépen repülhettem, 2016-ban pedig Kanadában folytattam az NFTC keretein belül a tanulást. Itt taktikai képzést is kaptam, és közben majdnem három évig a Harvard II típusú gépeken oktattam is. 2021-től itthon kezdtem meg a Gripenre való átképzésemet, majd Svédországban folytattam, azóta pedig Kecskeméten szolgálok.

Ugrik Csaba dandártábornok és Szarvas Dávid főhadnagy a kecskeméti repülőbázison. Fotó: Honvédelmi Minisztérium

Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó pilóta váljon?

Ugrik Csaba dandártábornok: Azt szoktam mondani, hogy mi még a TOP GUN generáció vagyunk: azután, hogy megízleltem a repülés élményét, már nem akartam más lenni, csak pilóta. Nagy elhatározás kell ahhoz, hogy valaki vadászpilótává váljon, és egy pici szerencse is, mert egy komoly orvosi vizsgálatsorozaton kell átesnie a jelölteknek, és vannak kizáró okok, amelyek a testi adottságokból fakadnak, azok pedig már születésünkkor adottak.

A vadászpilótaságot a Forma-1-hez lehetne hasonlítani. Óriási elszántság és a tudás befogadására alkalmas képesség is szükséges ehhez. A megszerzett tudást jól kell tudni alkalmazni, és ehhez hosszú távon kitartás is kell.

Szarvas Dávid főhadnagy: Jómagam tudatosan készültem arra, hogy vadászpilóta lehessek, és úgy próbáltam alakítani az életem, hogy ez összejöjjön, és ez szerencsére megvalósult.

Azt gondolom, hogy kitartás és alázat mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ezt a hivatást elsajátítsuk, és gyakorolhassuk. Az idáig vezető út nehéz, és semmit sem adnak ingyen, hiszen az oktatók rávilágítanak a legkisebb hibára is, és sokszor kell dolgokat újra és újra csinálnunk. Ez azért fontos, mert a levegőben a legkisebb hiba is életveszélyes lehet.

Milyen érzés Gripent vadászgépet vezetni?