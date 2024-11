Folyamatosan szivárog a klór Sajóbábonyban

Mint azt korábban az Origo is megírta, a sajóbábonyiak már többször jelezték, hogy klór szag terjeng a településen. Végh Andrea pedig már többször szólt a hatóságoknak, de azok nem tesznek semmit, hogy megszüntessék a problémát.

Végh Andrea azt mondta, hogy nyár óta folyamatosan érezni lehet a kellemetlen szagot. Sőt a helyzet egyre rosszabb, ugyanis szombat reggel ismét volt klórgázömlés Sajóbábonyban. Amikor Andrea ezt meghallotta, kiment a Sajóbábonyi Ipari Park bejáratához.

Itt szagokat nem éreztem, viszont amikor visszafelé jöttem a kocsival, akkor megelőzött két szirénázó mentőautó. Az egyikbe beszállt egy rendőr is, aki korábban ott állt az út mellett. A 26-os főút irányában haladtak Miskolcra

- meséli a helyi lakos.

A nő beszámolt arról is, hogy folyamatosan van klórgázömlés Sajóbábonyban. Emiatt nyár óta levelezik a környezetvédelmi hatóságokkal a témában. Emellett A 112-t is többször felhívta,és az alpolgármesteri hivatalban járt fogadóórákon, azért hogy az ügy előrehaladjon. A nő félti gyerekei és férje egészségét, ezért vette fel a harcot a klórgázömlés ellen.

Szeptember 17-én ugyan tartottak egy közmeghallgatás, mit az önkormányzat szervezett és ahova meghívták a katasztrófavédelmet és a környezetvédelmi hatóság embereit is, azonban a meghívottak nem jelentek meg a meghallgatáson, így a nő nem tudta feltenni a hatóságokra vonatkozó kérdéseit. Ezen a fórumon a környező településekről is megjelentek polgármesterek és lakók is, ezért Végh Andrea elég sok kérdést fel tudott tenni, de érdemi válaszokat nem kapott, emiatt pedig az ügyben előrelépés nem történt.

Egy-egy bejelentés kapcsán bírságolásokat jelentenek be, amit a cégek kifizetnek, azonban ennek nincs visszatartó ereje. Olcsóbb lehet bírságot fizetni, mint fejlesztéseket végrehajtani vagy törvényesen működni, hogy egy élhető közösség alakuljon ki a városlakók számra.

- mondta a nő.

Időközben az önkormányzat csinált egy kontrollcsoportot, minek azóta öt tagja van, akik önkormányzati képviselők. Emellett pedig a helyiek is csatlakoztak a csoporthoz. Ennek azóta öt tagja van önkormányzati képviselőkből, emellett a helyi városlakók is csatlakoztak ehhez.